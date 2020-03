Equipo de baloncesto del Real Madrid, en cuarentena por coronavirus

LEA TAMBIÉN

De la sospecha de acudir a un partido de la Euroliga en Milán -una de las ciudades europeas más afectadas por el coronavirus- celebrado a puerta cerrada hace nueve días, los jugadores del Real Madrid de baloncesto han pasado a la cuarentena tras descubrirse un caso positivo de covid-19 en la plantilla.



El conjunto blanco, que debía jugar esta jueves 12 de marzo de 2020 un partido de Euroliga contra el Estrella Roja serbio sin público en el WiZink Center (Palacio de los Deportes) ha visto como en unas horas la situación cambiaba radicalmente a la paralización de la competición y a la necesidad de aislarse por el positivo de un compañero.



El ala-pívot estadounidense Trey Thompkins podría ser, según ha informado La Sexta, el jugador contagiado por este virus respiratorio que ha provocado que las plantillas de baloncesto y fútbol tengan que pasar unos quince días en casa para descartar otros contagios.



Precisamente fue el interior norteamericano uno de los que se lamentó abiertamente a través de las redes sociales de tener que ir a jugar a Italia contra el Armani Milán hace nueve días, en la zona de principal foco de coronavirus del país italiano.



"Por qué no podemos jugar en un sitio neutral? Este virus es grave... tratémoslo como tal, por favor", reclamó Thompkins a través de Twitter, antes de un viaje que realizó armado con mascarilla y guantes, según se pudo ver en las redes sociales.



"Yo creo que la prioridad ahora no es el partido, si no nuestra salud y la de nuestros familiares y por un partido podemos jugarnos el resto de los que quedan", expresó también con un tuit su compañero, el pívot caboverdiano Walter Edy Tavares.



"Mi mujer prefiere que no viaje pero, confiamos en el club y en la Euroliga y si se juega es que no va a pasar nada. Se tomó la medida de que se iba a jugar sin público y es la medida justa para que nosotros y las familias estemos tranquilos", dijo un día antes de partir a los medios de comunicación el base argentino Facundo Campazzo, al que se pudo ver con la cara casi totalmente tapada entre el abrigo y la gorra durante el viaje a la capital lombarda.



Nueve días después, el conjunto que dirige Pablo Laso conoció el positivo de un compañero y tendrá que guardar los quince días de precaución tanto la primera plantilla de baloncesto como la de fútbol, dado que comparten instalaciones en Valdebebas, como el personal del club que trabaja en la ciudad deportiva.



Una cuarentena que también asumió el Armani Milán, tras haber jugado con el equipo blanco, y que probablemente tendrán que considerar el ASVEL Villeurbanne francés y el Casademont Zaragoza, que también jugaron contra los blancos en la última semana.



Conocida la circunstancia, pesos pesados de la plantilla han agradecido el aplazamiento de las competiciones y realizado llamadas a la calma.

Tanto Felipe Reyes, como Rudy Fernández, el estadounidense Jaycee Carroll o el francés Fabien Causeur se habían hecho eco en Twitter de la petición del sindicato de jugadores ABP para el aplazamiento de la Euroliga.



Una vez conocida la suspensión temporal de la máxima competición europea, Rudy se mostró aliviado: "Finally. Ahora es tiempo de cuidar a nuestras familias y la gente de nuestro alrededor, el baloncesto volverá sin duda con sus mejores canastas y mates. Ahora todo el mundo, responsabilidad".



Por su parte, su compañero Sergi Llull dirigió un mensaje a los aficionados, siguiendo una palabra clave utilizada en esta red social para pedir que la población permanezca en sus domicilios: #YoMeQuedoEnCasa.



"¡Seamos ! ¡Hagamos caso a las indicaciones de los que saben!", pidió el tirador blanco, un llamamiento secundado por su compañero Facu Campazzo y que los jugadores blancos tendrán que asumir los próximos días para disipar cualquier duda de otros posibles contagios.