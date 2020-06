Luis Luna confirmó su aspiración de ser el nuevo presidente de la AFE

LEA TAMBIÉN

Luis Luna, actual defensor de Liga de Portoviejo, confirmó que aspira a ser el nuevo presidente de la Agremiación de Futbolistas del Ecuador (AFE) en lugar de Iván Hurtado. Así lo indicó a la Radio Caravana, de Guayaquil, este viernes 19 de junio del 2020.

"Planteamos nuestra candidatura a la presidencia de la AFE, porque no nos sentimos representados por el actual Presidente", expresó y criticó a la vez la gestión del exseleccionado de Ecuador.



"Hoy puedo estar yo, mañana cualquier candidato. Me gustaría hacer el bien para el fútbol ecuatoriano y los compañeros. Las elecciones están previstas para octubre", agregó el zaguero de 32 años, quien considera que la gestión de Hurtado en el organismo ha sido ineficiente y polémica.



"La propuesta es volver a los roles de pago y lo siguiente es que ahora hay un sinnúmero de casos que no han recibido apoyo de AFE y aún así se les cobró un 7%. Ese 7% lo vamos a eliminar", anticipó sobre la que sería su gestión en caso de ser elegido por sus actuales compañeros de profesión.



Su binomio sería el también exmundialista Edwin Tenorio, quien en un inicio trabajó con Hurtado, pero luego se convirtió en otro crítico de la gestión del 'Bam Bam'. "Y después varios compañeros que son futbolistas activos estarían conformando la lista", completó.



"Es presidente (Hurtado) pero va en contra de la ley. No nos sentimos representados. Creemos que es hora que haya un cambio por el bien del fútbol y del país", continuó en su crítica contra el excapitán de la Tri.



Luna aseguró que podrá combinar su vida activa en el fútbol con ese cargo dirigencial. "Habrá gente a mi lado que me ayudará a hacer las cosas bien. Esto no intervendrá en mi carrera futbolística", precisó.