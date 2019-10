Luis Amarilla es el goleador más efectivo

LEA TAMBIÉN

Luis Amarilla utiliza una venda en su muñeca izquierda. En esa articulación sufrió una fractura durante el encuentro ante el Delfín, el 10 de agosto de 2019.

Al paraguayo le tomó un mes recuperarse. Tras superar el problema volvió a ser titular con Universidad Católica. Jugó ante Deportivo Cuenca y no anotó. Pero en el siguiente cotejo concretó un tanto que le dio el empate a su equipo ante el Mushuc Runa.



Así volvió a dejar su marca en el certamen, donde acumula 16 goles. El mismo número de tantos registran Fidel Martínez (de Barcelona), Raúl Becerra (Deportivo Cuenca) y Michael Estrada (Macará).



La diferencia es que Amarilla ha marcado en menor número de partidos (20) en relación con los otros goleadores. Además, él no ha concretado a través de tiros penales.



“No importa quién haga los goles. Lo importante es que el equipo gane”, expresa el paraguayo cuando se le consulta sobre sus anotaciones. A sus 24 años, considera que aún debe mejorar para ser un delantero más contundente.



Universidad Católica, en cambio, considera que tiene un ‘diamante’. Por ello, se planteó adquirir sus derechos deportivos. El guaraní tiene contrato hasta final de la temporada.



‘Totín’, como es conocido en su país, es un hombre clave en el esquema del entrenador Santiago Escobar. El colombiano dice que ayuda al juego colectivo del plantel que se basa en la tenencia del esférico. El ‘guaraní’ puede jugar de espaldas al arco rival y habilitar a los volantes y los extremos para que avancen a través de sucesivos toques.



Amarilla, que tiene como ‘hobbie’ el canto, llegó este año para suplir la partida de John Jairo Cifuente, quien marcó 37 veces en 43 partidos en la Serie A del 2018.



Parecía complicado suplir al atacante, pero los directivos de la Católica están satisfechos por el reemplazante.



Ahora, él se ilusiona con que su equipo pueda llegar a la final. Por el momento, el ‘Trencito Azul’ ya está clasificado a los ‘playoffs’, donde se definirá a los finalistas.



Se siente recuperado para jugar los tres últimos cotejos de la primera fecha y, posteriormente, la nueva instancia.



Por ser el máximo artillero también pugna Estrada, quien ha concretado dos veces de penal. Becerra, del Cuenca, lleva cuatro goles desde los 12 pasos. Mientras que Martínez suma seis conquistas de penal.



De ellos, solo Becerra no tiene asegurada la participación en los ‘playoffs’ con su club.



Los cuatro son los goleadores más destacados, entre los atacantes de los 16 clubes. Entre ellos, acumulan 64 de las 582 anotaciones, en las 27 jornadas.



Bruno Vides (Católica) y Gonzalo Mastriani (Guayaquil City) llevan 13 tantos. Mientras que Rodrigo Aguirre (Liga) y Carlos Garcés (Delfín) acumulan 12, cada uno.



‘El Negro’ Aguirre marcó cuatro tantos en el último compromiso ante el Mushuc Runa y también anhela alcanzar a los máximos artilleros.