Ildefons Lima es el futbolista andorrano que batió el récord de longevidad que mantenía el ecuatoriano Iván Hurtado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Veintidós años y 148 días han pasado desde el debut del central andorrano Ildefons ‘Ilde’ Lima frente a la selección absoluta en Estonia hasta el domingo que jugó el último partido del PreEuropeo contra Turquía y batió el récord de longevidad que lo ostentaba el central ecuatoriano Iván Hurtado, que fue internacional con su selección durante 22 años y 143 días, desde 1992 hasta el 2014.

‘Ilde’ Lima lo fue desde el 22 de junio de 1997 hasta el 17 de noviembre del 2019. Con 39 años, a punto de cumplir los 40 el 10 de diciembre, aún tiene cuerda para rato y no descarta llegar hasta los 41. “Me siento muy bien. Si llego a jugar en el 2020 habré jugado en cuatro décadas diferentes…”, asegura el central andorrano, que siempre piensa en retos.



Lima también atesora récords nacionales como el de más internacionalidades (128) y más goles con la selección andorrana, aunque sea defensa central, con 11 goles. Este es el primer récord mundial que bate.



Actualmente juega en el Inter Club Escaldes de la liga andorrana, pero ha jugado también en España (Espanyol B, Sant Andreu, Las Palmas, Polideportivo Ejido y Rayo Vallecano), en Grecia (Ionikos), en México (Pachuca), en la serie B italiana (Triestina) y en la segunda de Suiza (Bellinzona).



“Es todo un orgullo batir el record de longevidad de Ivan Hurtado y entrar en la historia del fútbol. Era consciente desde hace días que me acercaba al día de poderlo superar y después de das cuenta de la repercusión al ser un récord mundial. Cuando empecé a jugar ni me imaginaba todo esto, pero pasan los años y te vas encontrando con estás cosas. Además que la selección vaya bien también ayuda porque si encajará las goleadas que recibe San Marino a lo mejor me hubiese planteado la retirada. Me encuentro bien y me siento importante”, comentó ‘Ilde’ Lima.

Ha sufrido una racha de 56 derrotas consecutivas, pero también ha vivido en estás últimas temporadas triunfos importantes contra frente a Hungría o Moldavia o también empates que saben a victorias en una selección humilde con sólo un jugador profesional que juega en Noruega, Marc Vales.

“Para nosotros cualquier gol o hasta empate es motivo de celebración. Nos cuesta muchísimo. He tenido la suerte de estar también en la selección de los cinco puntos, pero no pude ver la primera victoria de la historia de la selección por estar sancionado. Desde entonces hemos mejorado por los viajes que no son tan excursiones como antes y también en la alimentación. Todo se cuida más. Aquella selección del 2004 en está época también hubiese hecho resultados importantes”.

Iván Hurtado jugó con Ecuador durante 22 años y 143 días, desde 1992 hasta 2014. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

No se pone ningún límite aunque es consciente de que su retirada está más cerca que lejos. “Sigo siendo competitivo y me encuentro muy bien. En diciembre cumplo 40 años y es cierto que mi fecha de caducidad se acerca.

Eso sí, me ayuda jugar en Andorra porque es una selección pequeña y me permite continuar. Un jugador turco el otro día me pregunto la edad y me felicitó. Jugaré la siguiente fase, la del PreMundial, y después pensaré lo que hago. Creo que he jugado todas las fases de clasificación”.



“Te aporta pocas cosas batir récords. Ahora cuando haces una sobremesa con la familia o los amigos puedes hablar de récords guinness, pero solo hace gracia a nivel personal. Aquí no se valora como se merece”.



‘Ilde’ Lima tiene compañeros en la actual selección que ni nacieron en el año que debuto y ha vivido la retirada de más de un jugador más joven que él.



Incluso cuando él debutó ni Kylian Mbappé había nacido. “Tengo muchísima ilusión aún. Se que los jóvenes apretan, pero hasta que el cuerpo aguante…”



En estos 22 años con la camiseta de la selección ha vivido experiencias como el partido contra Brasil en 1998 antes del Mundial y con Ronaldo Luis Nazario Da Lima de rival. También en 1998 jugó contra la Francia campeona del mundo en Saint Denis que fue el primer partido de los ‘bleus’ después de conquistar el título de campeones del mundo.



También le ha tocado defender a Ronaldo, al otro Ronaldo, Cristiano, Fernando Torres, Robin Van Persie o Andrei Shevchenko entre otros muchos.



El único que le falta seria Leo Messi. Siendo Argentina es más que complicado. Europa tiene el jugador más longevo en el futbol de selecciones y es de una selección muy humilde, Andorra. ‘Ilde’ Lima, el incombustible del fútbol modesto.