La FEF designó a los árbitros para la segunda fecha de la LigaPro

Liga de Quito e Independiente del Valle buscarán mantenerse en la cima de la LigaPro, cuando se enfrenten este 22 de febrero del 2020, por la segunda fecha del torneo. Ambos equipos ganaron en su debut y al momento suman tres puntos.

Los albos llegarán con la ventaja de haber descansado durante una semana, tras su victoria frente a Deportivo Cuenca. Independiente, por su parte, llegará con la carga de su partido por la Recopa Sudamericana, ante Flamengo, el 19 de febrero.



Otro de los líderes del campeonato es Guayaquil City, que se impuso a Olmedo por 4-1, en la primera jornada. Esta vez, los ciudadanos visitarán a Emelec, en el George Capwell, luego de que estos empataron ante Orense. Así quedó definida la segunda fecha de la LigaPro:

Viernes 21 de febrero

Liga de Portoviejo vs Deportivo Cuenca (19:15)

Estadio Reales Tamarindos

Árbitro: Roddy Zambrano

Línea 1: Guillermo Parra

Línea 2: Jonathan Napa



Sábado 22 de febrero

Olmedo vs Macará (13:00)

Estadio Olímpico de Riobamba

Árbitro: Álex Cajas

Línea 1: Ricardo Valdiviezo

Línea 2: Jorge Párraga

Delfín vs Barcelona (15:30)

Estadio Jocay

Árbitro: Marlon Vera

Línea 1: Edison Vásquez

Línea 2: Danny Ávila



Liga de Quito vs Ind. Del Valle (17:45)

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Guillermo Guerrero

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Luis García



Universidad Católica vs Orense (20:00)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: René Marín

Línea 1: Byron Moreno

Línea 2: Mónica Amboya



Domingo 23 de febrero

Mushuc Runa vs El Nacional (13:30)

Estadio Cooperativa Mushuc Runa

Árbitro: Carlos Orbe

Línea 1: Edwin Bravo

Línea 2: Jonathan Monar



Emelec vs Guayaquil City (16:00)

Estadio George Capwell

Árbitro: Luis Quiroz

Línea 1: David Vacacela

Línea 2: Ronald Flores

Lunes 24 de febrero

Técnico Universitario vs Aucas (19:15)

Estadio Bellavista

Árbitro: Franklin Congo

Línea 1: Juan Cruz

Línea 2: Alan Gómez