El campeonato nacional se reiniciará este fin de semana

El partido entre Olmedo y Universidad Católica marcará el reinicio de la LigaPro, tras 17 días de paralización. El duelo está programado para este 18 de octubre en el estadio Olímpico de Riobamba y corresponde a la fecha 28 del campeonato.

El torneo estaba paralizado debido al amistoso que disputó la selección nacional, ante Argentina, por la fecha FIFA. Esos días coincidieron con las movilizaciones y manifestaciones sociales, debido a las medidas económicas decretadas por el Gobierno, el pasado 2 de octubre.



Durante el tiempo de conflicto social, la LigaPro utilizó sus redes para enviar mensajes de paz. Así mismo, tuvo que reprogramar el partido entre Olmedo e Independiente del Valle, que estaba diferido, y que debió disputarse el pasado 5 de octubre.



Así mismo, el organismo debió suspender y reprogramar los partidos correspondientes a la serie B, torneo que no se paralizó durante la participación de la selección nacional. Así quedó definida la fecha 28 de la serie A:



Viernes 18 de octubre



Olmedo vs. U. Católica (19:15), estadio Olímpico de Riobamba



Sábado 19 de octubre



Ind. Del Valle vs. Aucas (13:00), estadio Rumiñahui



Guayaquil City vs. El Nacional (15:15), estadio Christian Benítez



Macará vs. Dep. Cuenca (17:30), estadio Bellavista de Ambato



Domingo 20 de octubre



América vs. Fuerza Amarilla (12:00), estadio Guillermo Albornoz



Liga de Quito vs. Delfín (14:15), estadio Rodrigo Paz



Barcelona vs. Emelec (17:00), estadio Monumental



Lunes 21 de octubre



T. Universitario vs. Mushuc Runa (19:15), estadio Bellavista