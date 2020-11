La LigaPro oficializó las designaciones y horarios de la décima fecha del torneo

Liga de Quito abrirá la décima fecha de la LigaPro, cuando reciba este 27 de noviembre de 2020, a Olmedo, en el estadio Rodrigo Paz. Los dirigidos por Pablo Repetto buscarán recuperar el primer lugar de la segunda etapa.

El cuadro albo llega apurado a este partido, luego de su última derrota en la Copa Libertadores, ante Santos, que los deja en desventaja para el juego de vuelta, que será el 1 de diciembre en territorio brasileño.



Emelec, que al momento ocupa el primer lugar en la clasificación de la segunda etapa, jugará el mismo día ante Mushuc Runa, en el estadio Bellavista. Así quedó definida la jornada:



Viernes 27 de noviembre

Liga de Quito vs Olmedo (16:30)

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Gabriel González

Línea 1: Édison Vásquez

Línea 2: Mónica Amboya



Mushuc Runa vs Emelec (19:00)

Estadio Bellavista

Árbitro: René Marín

Línea 1: David Vacacela

Línea 2: Ricardo Valdiviezo



Sábado 28 de noviembre

T. Universitario vs Dep. Cuenca (15:30)

Estadio Bellavista

Árbitro: Álex Cajas

Línea 1: Ricardo Baren

Línea 2: Darío Morán



Delfín vs Ind. Del Valle (18:00)

Estadio Jocay

Árbitro: Édison Santana

Línea 1: Dennys Guerrero

Línea 2: Luis García



El Nacional vs Guayaquil City (20:30)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Javier Reinoso

Línea 1: Juan Aguiar

Línea 2: Ronald Flores



Domingo 29 de noviembre

Aucas vs Orense (13:00)

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Jefferson Macías

Línea 1: Luis González

Línea 2: Félix Vera



Liga de Portoviejo vs U. Católica (15:30)

Estadio Reales Tamarindos

Árbitro: Roberto Sánchez

Línea 1: Danny Ávila

Línea 2: Guillermo Parra



Barcelona vs Macará (18:00)

Estadio Monumental

Árbitro: Jaime Sánchez

Línea 1: Andrés Tola

Línea 2: Edwin Tola