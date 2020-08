La LigaPro confirmó los días y los horarios de los encuentros de las fechas 8, 9 y 10 del Campeonato

LEA TAMBIÉN

La Liga Profesional confirmó los días y los horarios de los partidos de la octava, novena y décima fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. La novedad es que, a partir de la novena jornada, comenzará los encuentros con desplazamientos largos entre provincias.

La octava fecha se disputará entre el 25 y 26 de agosto del 2020 y tendrá como atractivo el duelo entre Liga de Quito y Delfín, finalistas de la Copa Ecuador y la LigaPro 2019. La fecha nueve está pactada para jugarse entre el 28 y el 30 de agosto.



Mientras que la décima se realizará entre el 1 y 2 de septiembre y tendrá como atractivo los compromisos entre Barcelona vs. Aucas y El Nacional frente a Emelec.



Estos son los horarios:

Octava fecha:

​

Martes 25 de agosto

Deportivo Cuenca vs Orense SC

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

12:15



Macará vs Técnico Universitario

Estadio Bellavista

14:30



Independiente del Valle vs Aucas

Estadio Olímpico Atahualpa

16:45



Liga de Quito vs Delfín

Estadio Rodrigo Paz Delgado

19:00



Miércoles 26 de Agosto

Mushuc Runa vs Universidad Católica

Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa

12:15



El Nacional vs Olmedo

Estadio Olímpico Atahualpa

14:30



Emelec vs Liga de Portoviejo

Estadio George Capwell

16:45



Guayaquil City FC vs Barcelona

Estadio Christian Benítez

19:00



Novena fecha:

Viernes 28 de Agosto

Aucas vs Macará

Estadio Gonzalo Pozo

19:00



Sábado 29 de Agosto

Mushuc Runa vs Deportivo Cuenca

Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa

13:00



Orense SC vs Liga de Quito

Estadio 9 de Mayo

15:15



Barcelona vs Olmedo

Estadio Monumental

17:30



Técnico Universitario vs Emelec

Estadio Bellavista

19:45



Domingo 30 de Agosto

Universidad Católica vs Liga de Portoviejo

Estadio Olímpico Atahualpa

13h15



Delfín vs El Nacional

Estadio Jocay

15:30



Independiente del Valle vs Guayaquil City FC

Estadio Olímpico Atahualpa

17:45



Décima Fecha



Martes 1 de septiembre

Deportivo Cuenca vs Técnico Universitario

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

12:15



Orense SC vs Mushuc Runa

Estadio 9 de Mayo

14:30



Liga de Quito vs Macará

Estadio Rodrigo Paz Delgado

16:45



Barcelona vs Aucas

Estadio Monumental

19:00



Miércoles 2 de Septiembre

Liga de Portoviejo vs Independiente del Valle

Estadio Reales Tamarindos

12:15



Guayaquil City FC vs Universidad Católica

Estadio Christian Benítez

14:30



Olmedo vs Delfín

Estadio Olímpico de Riobamba

16:45



El Nacional vs Emelec

Estadio Olímpico Atahualpa

19:00