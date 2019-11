‘Toño’ Valencia de volante, Repetto en las gradas y las lágrimas en el camerino de Liga de Quito

¡Gracias a los que no dejaron de alentar! ¡A los que no bajaron los brazos! ¡A los que no dejaron de creer! Este triunfo lo dedicamos a los que juegan su partido en las gradas, levantándonos, sosteniéndonos y dejándolo todo en las gradas. ¡Seguimos en camino!#CastaDeCampeón pic.twitter.com/ZD5hkW0WB5