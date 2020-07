Liga de Quito enviará una solicitud a la LigaPro para jugar tres amistosos y la directiva negocia la reducción salarial

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito enviará los formularios a la LigaPro para solicitar la autorización y jugar tres amistosos en los próximos días. Según Diego Castro, directivo albo, el plan es jugar contra Aucas, Independiente y El Nacional en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Castro, en entrevista con radio La Red, detalló el procedimiento a seguir. "Tentativamente hemos planificado partidos amistosos, no de simulacros, pero nosotros mandamos la solicitud a LigaPro y ellos nos tienen que autorizar. Debemos presentar un formulario en donde detallamos todo el protocolo de bioseguridad, para enviar a LigaPro y ellos deberán aprobar", manifestó.



El plan de LDU también es que el partido contra Independiente sirva como juego de simulacro y sea transmitido a través de la cadena GolTV, dueña de los derechos de transmisión del campeonato nacional. Se seguirán los mismos protocolos que en el amistoso entre Barcelona y Guayaquil City.



Está previsto que en el transcurso del día se logre la autorización de a LigaPro y del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) para confirmar oficialmente los cotejos. Esto porque Juan Zapata, del ECU 911, anticipó que no había autorización para amistosos en Quito.



Castro también confirmó que hay una buena predisposición de los jugadores en la reducción salarial que se ha planteado hasta diciembre de este año. Sin embargo, confirmó que aún faltan algunos jugadores por sellar el acuerdo. "La mayoría de los jugadores han tenido mucha empatía para arreglar el tema económico, algunos nos han pedido un tiempo para poder pensarlo", manifestó.



Esteban Paz, principal de LDU, también advirtió que están en conversaciones permanentes con los jugadores. Sin dar los nombres reconoció que hay el caso de dos futbolistas que aún no aceptan la reducción respectiva.