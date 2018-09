Liga (Q) igualó sin goles con Barcelona SC y mantiene el invicto de su estadio 

LEA TAMBIÉN

Un intenso partido de principio a fin fue el que se vivió el domingo 23 de septiembre de 2018 en el estadio Rodrigo Paz Delgado en el cotejo más atractivo de la undécima fecha del torneo, jugado entre Liga de Quito y Barcelona Sporting Club.

Liga empató 0-0 con BSC, mantuvo el invicto de su reducto y lo prolonga al menos, durante un año más.



La escuadra torera mostró dominio de campo y pelota durante el primer tiempo del partido, mientras que Liga fue más incisivo durante el segundo tiempo.



En los primeros 15 minutos de juego, los dos clubes jugaron un intenso partido que se caracterizó por desarrollarse en el medio campo y, en ocasiones por imprecisiones del conjunto albo.



El DT Repetto apeló a la línea de cuatro zagueros para contener los embates del conjunto torero.

Albos vs. canarios en Casa Blanca Liga y Barcelona SC en el partido del 23 de septiembre del 2018 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO Liga y BSC se enfrentaron en la cancha de la Casa Blanca. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO Los dos equipos antes de que la pelota rodara al mediodía del 23 de septiembre del 2018. Foto: Juan Carlos Narváez / EL COMERCIO Jugadores de Liga de Quito en el momento que llegaron al estadio. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO Algunos patrocinadores de LDU se promocionan en el estadio Rodrigo Paz. Foto: Martha Córdova / EL COMERCIO Aficionados de Liga minutos antes de que empezara el partido. Según algunos hinchas, el ingreso al estadio fue un "caos". Foto: EL COMERCIO ver en pantalla completa



Márquez al 8’ y luego Castillo al 12’ remataron al arco de media distancia pero sin efectividad.



Liga respondió con un contragolpe al 13’ con un remate de José Quintero por derecha que contuvo el golero Banguera. A continuación, Fernando Guerrero habilitó a JL Anangonó que remató a las manos de Banguera.



A partir del 18’ Barcelona SC se insinuó en el ataque. Un tiro libre recostado por derecha y cobrado por Díaz, no produjo peligro. Pero dos minutos más tarde, el cuadro canario ensayó una vistosa jugada, un contragolpe entre Nahuelpán y Díaz para que Michael Arroyo remate al arco. De milagro, no fue gol gracias a la actuación de Gabbarini quien desvió el esférico al córner.



La respuesta del conjunto local llegó al 24’ después de un tiro libre desde la derecha. El testarazo de Anangonó salió desviado sobre el horizontal de Banguera.



Barcelona SC aprovechó un contragolpe tras una falla de Franklin Guerra y Michael Arroyo habilitó a Nahuelpán, pero Pellerano desvió al córner. Liga respondió con la velocidad de Jhojan Julio que fue derribado.



La opción del primer gol del partido llegó al 35’ con Damián Díaz quien se escapó por la derecha después de un error defensivo y cuando estuvo cerca del área, remató con potencia al arco, pero el horizontal del arco norte, devolvió el esférico al campo de juego. No obstante, dos minutos más tarde, Tito Valencia habilitó a Torres que complicó a Gabbarini que tuvo problemas para atajar.



Una polémica jugada se produjo al 44’ cuando dos futbolistas toreros chocaron dentro del área y Díaz tomó el balón con la mano. El árbitro Carlos Orbe no dictaminó ninguna infracción.



Para el segundo tiempo, el vértigo fue impuesto por Liga y al 46’ el ‘Chavo’ Cruz por izquierda ensayó una pared con Juan Luis Anangonó y el remate de Cruz salió desviado. A continuación Quintero remató al arco pero sin efectividad.



Pero al 51’ Erick Castillo aprovechó el error de Pellerano y probó con un remate de media distancia los reflejos de Gabbarini que tuvo que extremarse para desviar el esférico al córner.



Michael Arroyo respondió para Barcelona SC al 64’ con un potente remate que salió desviado sobre el horizontal. Jhojan Julio remató al arco desde la frontal del área al 67’ en la respuesta de Liga de Quito, pero el esférico salió desviado.



Los últimos 15 minutos, se tornaron dramáticos. Liga controló como pudo los embates toreros por toda la zona de ataque.



El partido fue dirigido por el árbitro Carlos Orbe asistido por Byron Romero y Dennys Guerrero. El cuarto árbitro fue Franklin Congo y el comisario fue Luis León.

Ambos clubes volverán a jugar en la próxima jornada, pero en el estadio Monumental de Guayaquil.