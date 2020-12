Liga de Portoviejo ganó 3-2 al Aucas, pero descendió a la Serie B

Liga de Portoviejo derrotó 3-2 al Aucas, pero no consiguió salvar la categoría. La Capira necesitaba de otros resultados para mantenerse en la Serie A. Por su parte, los orientales también necesitaban un punto para clasificar a la Sudamericana.

Los goles de los manabitas fueron de Francisco Fydriszewski y Vinicio Angulo (doblete). Para los orientales lo hicieron Víctor Figueroa y Jhonny Quiñónez.



Los dueños de casa mostraron más ganas que buen fútbol ante un rival que se dejó atacar y que en los contragolpes fue letal y en ataque fue mejor. En el primer tiempo 'La Capira' apenas tuvo 15 buenos minutos.

Aucas necesitaba al menos un empate para asegurarse su cupo en la Copa Sudamericana. Lo buscó, pero no lo consiguió, a pesar de que tuvo mejor toque que los locales, pero impreciso en el área rival.



Fydriszewski sorprendió al minuto 16. Alex Ushiña habilitó al delantero argentino para que abriera el marcador. Damián Frascarelli poco pudo hacer para contener el esférico.



Pero Aucas despertó. Alejandro Cabeza apeló a su juego individual para abrirse paso entre los defensores locales para llegar al área de Esteban Dreer. Remató y recuperó la pelota para hacer un pase a Figueroa, quien sin marca alguna puso el 1-1.

Con este resultado parcial, Aucas inscribía su nombre en el segundo torneo internacional más importante de la región. Pero el marcador se siguió moviendo.



Vinicio Angulo concreto el 2-1 con la cabeza. Ese tanto despertó a la Liga de Portoviejo, que encaró a un Aucas desesperado. Lisandro Alzugaray tuvo la chance de empatar, pero no lo logró.



Jhonny Quiñónez, de penal, consiguieron igualar el marcador, pero no lograron aguantar el marcador. Casi al cierre del juego, una falta en el área de Aucas hizo que se decretara un penal y una expulsión de Bryan Caicedo.



El encargado de cobrar la pena máxima fue Angulo, que alargó la agonía del DT Pablo Trobbiani.



A pesar del triunfo, el resultado no fue suficiente para salvar la categoría. Aucas, por su parte, debía esperar qué suceda con Técnico Universitario, para poder clasificar a la Sudamericana.