Liga de Quito femenino confía que la Superliga 2020 sí se disputará

Jenny Herrera, entrenadora de Liga de Quito femenino, dijo que no sería admisible que la SuperLiga femenina 2020 se aplace como sucedió en España. "No se puede tomar ese ejemplo para argumentar una posible suspensión en el país. Allá ya se habían disputado 24 fechas, acá no empezábamos", destacó.

La entrenadora nacional participó de un conversatorio, a través de la plataforma Zoo, el medio día de este viernes 8 de mayo.

Herrera dijo que, la mayoría de los clubes femeninos se encuentra entrenando.



"Una vez que podamos salir a entrenar, creo que requeriríamos de tres a cuatro semana para cumplir una minipretemporada y estar listo para empezar a competir", afirmó.



La postergación de una Superliga 2020 sí sería un retroceso pues, "dentro de Sudamérica, nuestro torneo está dentro de los mejores de la región detrás de Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela".



Destacó que existe un grupo, denominado, "Unidas por el fútbol femenino", en la que participan jugadoras, entrenadores y dirigentes del fútbol femenino con el objetivo de proponer calendario y sistema de juego, de acuerdo a las actuales circunstancias. "Se podría proponer un torneo por zonas y con 12 fechas".



Sobre su plantel, aseguró que para el 2020 tiene un promedio de edad de 19,2 años, muchas de ellas formadas en el plantel. Al equipo se unieron tres jugadoras venezolanas, con la ambición de llegar a instancias finales. En el 2019, el equipo se eliminó en cuartos de final.