Liga de Quito demandará a la familia del hincha que ingresó a la cancha en la Copa Libertadores

"Llegó una sanción enorme". Así manifestó su malestar Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito. La directiva demandará a la familia del aficionado que ingresó a la cancha para abrazar a Antonio Valencia, en la Copa Libertadores.

​El pasado 23 de julio de 2019, Liga Deportiva Universitaria derrotó 3-1 al Olimpia de Paraguay, en los octavos de final de ida del certamen internacional. Cuando faltaban cuatro minutos para que terminará el partido, el árbitro argentino Patricio Loustau detuvo las acciones. Un niño vestido de negro ingresó a la cancha para abrazar a Antonio Valencia.

El niño consiguió su objetivo. Llegó hasta el exjugador del Manchester United y lo abrazó. El encuentro entre el pequeño aficionado y su ídolo duró segundos. Después fue retirado por el personal de seguridad. Sin embargo, este accionar fue sancionado por la Conmebol y Liga tomará medidas legales.



"Me apena tener gente así. El otro invadió la cancha un muchacho. El día de ayer nos llegó una sanción enorme. Nosotros y los abogados de Liga demandaremos a este niño y a su familia. No es justo que por la estupidez de un padre o de un tío un niño invada la cancha, eludiendo cercos policiales", comentó este miércoles 7 de agosto el directivo albo en diálogo con Radio La Red (102.1 FM en Quito).



La paciencia hacia el hincha terminó. Esteban Paz aseguró que se tomarán medidas extremas para los aficionados que afecten a su propio equipo. "La próxima vez que alguien intente hacerlo se irá preso y lo demandaremos por mucho más de la sanción que imponga la Conmebol. No hay otra forma", dijo.