Liga visita este 23 de junio a Barcelona por la Copa Alberto Spencer

El DT Pablo Repetto se enfocó en corregir los errores defensivos de Liga para afrontar la final de ida de la Copa Alberto Spencer ante Barcelona.

El encuentro se juega hoy, 23 de junio del 2019, desde las 17:00, en el estadio Monumental de los toreros. La revancha está pactada para el próximo domingo, en Quito.



Los albos llegaron a la final tras derrotar al Aucas 4-2. Sin embargo, el estratega no quedó del todo satisfecho por las anotaciones que concretó el club oriental, el jueves pasado.



“El rival no hizo mucho para convertir dos goles. Cuando te hacen dos goles es porque te han generado unas cuatro o cinco posibilidades. Recuerdo su gol, un contraataque y una jugada de pelota detenida”, afirmó el estratega charrúa.



Según su evaluación, su equipo estuvo desconcentrado cuando Aucas generó un contraataque y en una acción de pelota detenida. “Tenemos que ajustar defensivamente el equipo”, argumentó el estratega charrúa.



Ante Aucas, Repetto puso a sus mejores jugadores con Franklin Guerra y Carlos Rodríguez en la defensa. Además, Johan Julio estuvo en el mediocampo y el uruguayo Rodrigo Aguirre, en la delantera.



El DT anticipó que buscará ganar a los toreros por lo que planea mantener a los jugadores que eliminaron al Aucas.



Albos y toreros no cuentan con jugadores claves, quienes están concentrados con la Selección en la Copa América. El ‘Ídolo’ no cuenta con el golero Máximo Banguera, Pedro Pablo Velasco y Béder Caicedo, mientras que los azucenas no disponen de José Quinteros, Jefferson Orejuela y Andrés Chicaiza.



Jefferson Intriago también está en la Tri, pero tras la Copa América tiene previsto presentarse al Tigres de México, con el que firmó un contrato por cuatro años.



Barcelona sacó a la venta las entradas para el compromiso. La general cuesta USD 5; tribuna USD 8; y palco, USD 10.



El cuadro guayaquileño se clasificó a la final con los azucenas tras eliminar a su clásico rival, Emelec.



Emelec no envía a sus jugadores a encuentro

A través de una carta, el cuadro eléctrico informó a la LigaPro que sus jugadores Esteban Dreer, Fernando Guerrero, Nicolás Queiroz y Bryan Angulo no se presentarían al Partido de Las Estrellas.



Este partido amistoso, con equipos conformados por jugadores de clubes de la Sierra y la Costa, debía realizarse ayer, a las 16:00, en el estadio Christian Benítez de Guayaquil.



Emelec tomó la resolución luego de la suspensión de seis partidos que se le impuso al delantero Bryan Angulo. El ‘Cuco’ realizó gestos obscenos tras ser expulsado ante Barcelona, en la semifinal de la Copa Alberto Spencer.



“No se presentarán por disposición del club”, indica el comunicado enviado al departamento de competencias de la LigaPro, firmado por Marcelo Luna, gerente de la Comisión de Fútbol de Emelec.



La LigaPro informó que el delantero debe cumplir la sanción en cuatro cotejos del Campeonato y dos de la Copa Alberto Spencer, de la que ya fue eliminado.



Los cuatro jugadores azules no acudieron a la cena de fraternidad que organizó la LigaPro la noche del viernes 21 de junio.



También acudieron los entrenadores Fabián Bustos, del Delfín, y Santiago Escobar, de Universidad Católica.