Latinoamericanos y europeos en la semifinal del Challenger de Guayaquil 

El colombiano Santiago Giraldo, el argentino Guido Andreozzi, el belga Arthur De Greef, y el portugués Pedro Sousa, accedieron a semifinales del XIV Challenger ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Ellos se enfrentarán este viernes 2 de noviembre, no antes de las 18:15 en el Anexo Guayaquil Tenis Club.

Los cuartos de final se cerraron con un vibrante partido entre el colombiano Giraldo y el argentino Juan Ignacio Lóndero, que el primero debió remontar para acceder a semifinales.



El partido resultó apretado de principio a fin pues cuando Lóndero tenía a su favor el golpe de gracia para liquidar, la reacción del colombiano resultó formidable, hasta terminar sobresaliendo ante un complicado rival.



Por su parte, De Greef dio hoy la gran sorpresa del torneo al imponerse al favorito, el uruguayo Pablo Cuevas, por lo que llegará a semifinales en un gran momento.

A Cuevas, que comenzó como número uno del torneo por su ubicación en el puesto 65 de la ATP, no le bastó hoy su buena técnica para frenar la contundencia y eficacia de su rival.



Entretanto, Pedro Sousa, comenzó a labrar su triunfo sobre el argentino Facundo Arg ello desde los primeros puntos del primer set, que resultó intensamente disputado, para rematar bien, y hasta con cierta comodidad, en el segundo.



Mientras que el único argentino que accedió a la etapa del viernes, Andreozzi, se encontró una mayor resistencia en el primer set de parte del serbio Pedja Krstin, que no logró descifrar el juego de su rival, sobre todo en el segundo set.

Los partidos de individuales del viernes 2 de noviembre del 2018:



Arthur De Greef (BEL) vs. Pedro Sousa (POR), no antes de las 18:15.



Guido Andreozzi (ARG) vs. Santiago Giraldo (Col), no antes de las 19:30.