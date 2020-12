El Krasnodar sorprende al Rennes y logra el pase para la Europa League

El Krasnodar sorprendió este miércoles 2 de diciembre del 2020 al Rennes (1-0), que mereció un mejor resultado, y se aseguró la participación en la Liga Europa por quedar en el tercer puesto, en un grupo en el que ya están clasificados el Sevilla y el Chelsea.

Un gol de pillo del veterano delantero sueco Marcus Berg mediada la segunda parte permite a los rusos seguir vivos en las competiciones europeas. El ecuatoriano Christian Ramírez fue titular.



Los franceses atacaron más y mejor, pero fueron incapaces de batir la portería rusa. Los bretones echaron mucho de menos a Camavinga, la gran promesa del fútbol galo, que apenas participó en el juego.



Era un duelo de colistas del grupo E, ya que ambos sumaban un solo punto y no tenían ninguna opción de clasificarse para los octavos de final de la "Champions".



Por primera vez en mucho tiempo, los "toros" pudieron contar con todas sus estrellas, desde el brasileño Wanderson al sueco Claesson y al francés Cabella, y recuperaron a su portero titular, Safónov, que fue baja contra el Sevilla (1-2) por coronavirus.



En la medular los franceses repitieron, con contadas excepciones, casi el mismo equipo que cayó hace una semana en casa ante el Chelsea (1-2) con Camavinga como eje del juego ofensivo con el 10 a la espalda.



El equipo bretón dominó desde la primera media hora. Los rusos lograron controlar al talento de 18 años, pero por la bandas no pudieron controlar ni a Traoré ni a Doku.



Así, Safónov tuvo que intervenir para evitar el primer gol después de un potente disparo de Bourigeaud, que recibió el balón completamente solo en el área rusa.



Los rusos sólo despertaron mediada la primera mitad. Wanderson comenzó a entrar más en juego y, de hecho, un pase suyo a Berg pudo abrir el marcador, de no ser por el impreciso pase del delantero a su compatriota Claesson, que estaba solo frente a Salin.



El portero del Rennes, que sustituyó al titular Gomis, que se lesionó la víspera en un entrenamiento, evitó el gol de los rusos, al despejar con el pie un tiro a bocajarro de Berg, que seguía con su mala racha ante la portería contraria esta temporada.



La segunda parte arrancó con los franceses muy metidos en el partido. Al poco de la reanudación, Safónov tuvo que ejercitarse a fondo para evitar con una manopla un disparo raso en el área de Doku.



A los diez minutos de nuevo el delantero belga se internó por la izquierda, le cedió el balón a su compañero, que la dejó pasar inteligentemente, pero Lea Siliki disparó alto cuando tenía todo a favor.



Mientras, Wanderson era el único en el bando ruso con ideas para incordiar a la defensa francesa, aunque sin apenas acompañamiento de sus compañeros.

Cuando parecía que los franceses estaban cerca del gol, un pase largo del central del Krasnodar, Martinóvich, cogió desprevenida a la defensa del Rennes.



El más listo de todos fue Berg, que corrió, empujó lo suficiente a Da Silva para desequilibrarlo y marcó con el interior de la pierna derecha ante un vendido Salin. (min.71)



El Rennes fue ambicioso, pero como ocurriera con el Chelsea pagó cara su inocencia, tanto en defensa como en ataque. NZonzi se sumó al ataque en los últimos minutos, pero apenas inquietó a un seguro Safónov.



Los rusos, en lo que era su debut en la máxima competición continental, recibieron como premio la Liga Europa para júbilo de su afición.