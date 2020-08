Jaime Iván Kaviedes fue suspendido un mes por empujar al árbitro

LEA TAMBIÉN

La Asociación de Fútbol Profesional de Azuay (AFA) suspendió durante un mes al delantero Jaime Iván Kaviedes por empujar al cuarto árbitro en la disputa del partido de la Segunda Categoría entre Aviced y El Cuartel.

En el cotejo, que terminó igualado 1-1, Kaviedes reaccionó al festejo del futbolista Leonardo Dávila, quien acudió a celebrar el gol de El Cuartel en el banco de suplentes del Aviced.



El 'Nine' se molestó por la provocación y hubo un cruce de empujones en donde el 'Nine' supuestamente rozó al cuarto árbitro. Cuando se reanudó el compromiso el delantero fue expulsado.

Jaime Iván Kaviedes, que aún no debuta en el torneo de Segunda Categoría del Azuay con Aviced, fue suspendido un mes por empujar a uno de los árbitros en la última jornada. pic.twitter.com/gGEs833BRT — Andrés Muñoz Araneda (@andresmunoza) August 25, 2020



En declaraciones a Bendito Fútbol, el atacante de 42 años aseguró que Dávila empujó al director técnico Luis Leguizamón y él saltó a defender a su entrenador. En los forcejeos tocó sin querer al colegiado.



"Agreden a una persona de 76 años, nuestro entrenador. La excusa es su celebración y lo tiran al piso. No hacen nada por corregir o levantarlo y salgo a defender a alguien vulnerable", dijo el 'Nine'.



​Kaviedes salió del retiro del fútbol profesional para jugar con el Aviced en esta temporada. En los dos partidos del club en el torneo Provincial de Azuay, el atacante no llegó a debutar.