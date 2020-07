Iván Kaviedes: “Este retorno es para retomar algo que me quedó pendiente”

LEA TAMBIÉN

Jaime Iván Kaviedes vive con optimismo su regreso al profesionalismo con el Aviced, de la Segunda Categoría del Azuay. Dada su experiencia, espera ser un aporte dentro y fuera de la cancha; a la vez que observa esta aventura como una oportunidad de “retomar algo que quedó pendiente”.

En las instalaciones del Grupo Aviced el miércoles 8 de julio del 2020, El ‘Nine’ fue presentado como nuevo refuerzo del club cuencano; en el acto estuvieron presentes además del exmundialista de 42 años; Fernando Cedillo, presidente de la institución, y Jorge Granda, asistente técnico del plantel.



Su última experiencia en el fútbol profesional fue con la camiseta del Águilas de Santo Domingo, también de Segunda Categoría. Ahora dijo sentirse motivado y listo para afrontar esta nueva etapa en su carrera:



“Este retorno es para retomar algo que me quedó pendiente, aportar algo dentro y fuera de la cancha (…) Siempre digo que me faltó y ahora en este tiempo lo voy a dar” comentó en Radio Cobertura Plus, de Quito.



Dijo sentirse a gusto en Paute, cantón de la provincia del Azuay, donde vive desde hace dos años. Entre los motivos que lo alentaron a salir del retiro, está el deseo de “poder aportar algo en la vida y el fútbol”.



Antes de estampar su firma en el contrato, cuando los primeros acercamientos con Cedillo se dieron y existía la posibilidad real de jugar en Segunda, comenzó a trabajar la parte física. En un mes bajó seis kilos: “Pesaba 92 kilos hace un mes y hora 86, el cuerpo tiene memoria y solo tengo que bajar 3 kilos”, apuntó.



Aprovechó para hacer un llamado a los aficionados para que acudan al estadio y apoyen al club, sobre todo por el proyecto deportivo que encabeza la directiva, que busca consolidar a Aviced como la nueva cantera del fútbol ecuatoriano.



Con los cuencanos tiene un contrato de seis meses, y en ese tiempo quiere dar todo de sí. Entre risas anticipó una posible convocatoria a la ‘Tri’. Aún mira de reojo la posibilidad de jugar algunos partidos de homenaje vistiendo la camiseta de Emelec.



“Yo me siento un triunfador, en la vida el éxito es conquistar algo que no puedes comprar con dinero. Yo me siento exitoso”, concluyó.