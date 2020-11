Júnior Sornoza no estaría en el partido de Liga de Quito ante Guayaquil City

Júnior Sornoza, mediocampista de Liga de Quito, se sumó a las bajas del equipo, para afrontar la novena fecha de la LigaPro. El jugador se ausentará para el partido de este 21 de noviembre de 2020, ante Guayaquil City, en el estadio Christian Benítez

Los albos han sumado bajas en su plantilla por lesiones y enfermedad. Para el duelo contra el City, Liga no contará con Moisés Corozo, Franklin Guerra, Ezequiel Piovi, Lucas Villarruel, Adolfo Muñoz, Junior Sornoza y José Quintero. Este último fue expulsado en el último cotejo con Emelec.



Por ahora, se desconoce las causas de la ausencia de Sornoza. Bendito Fútbol consultó con directivos albos, pero hasta el momento no obtuvo respuestas. Se especula que el deportista habría dado positivo por covid-19, pero el club aún no ha confirmado esa información.



Sornoza regresó a Liga, luego de los partidos de la Selección ecuatoriana, por las eliminatorias mundialistas a Catar 2022 frente a Bolivia y Colombia, que se disputaron el 12 y 17 de noviembre de 2020.



Durante la última jornada de los clasificatorios sudamericanos hubo seis casos positivos de covid-19 en la Tricolor: Enner Valencia, Alan Franco, José Cifuentes, Moisés Corozo, Diego Palacios y Mario Pineida



Sornoza fue titular frente a Bolivia y no actuó en el duelo contra Colombia. Posterior al encuentro, el futbolista se sometió a las pruebas obligatorias que impone el protocolo sanitario de la LigaPro y actuó hasta el minuto 67 en el duelo del miércoles 18 de noviembre frente a Emelec. Los azules se impusieron por 2-1 en ese compromiso.



De confirmarse la noticia, el jugador sería aislado y estaría en cuarentena durante dos semanas. Con ello se perdería los duelos frente a Guayaquil City, Universidad Católica, Liga de Portoviejo y Santos de Brasil, este último por los octavos de final de la Copa Libertadores.