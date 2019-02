Jungels lidera el Tour Colombia y el ecuatoriano Cristian Villarreal fue cuarto en la etapa 

LEA TAMBIÉN

El luxemburgués Bob Jungels, del equipo belga Quick Step, asumió este viernes 15 de febrero del 2019 el liderato del Tour Colombia 2.1 y terminó con el invicto cafetero, al disputarse la cuarta etapa en la ciudad de Medellín (noroeste).

Con un tiempo de 03:04:37, el espigado ciclista de 26 años le tomó ventaja al resto del pelotón en los últimos kilómetros y cruzó la meta seguido del estonio Mihkel Râim, del Israel Cycling Academy, y el francés Julian Alaphilipe, del Deceuninck-Quick Step, quienes llegaron 2 segundos más tarde. El ciclista ecuatoriano Cristian Villarreal fue cuarto.



“Sé que cuando me enfrento en la definición a un grupo de escaladores siempre tengo buenas oportunidades” declaró Jungels al terminar la etapa, que se disputó a largo de un circuito urbano de 144 kilómetros y bajo una temperatura de alrededor de 30 grados centígrados.

El vigente campeón de la clásica Lieja-Bastoña-Lieja se convirtió en el primer extranjero en ganar una etapa en esta edición del tour. Con su victoria, le arrebató el liderato al colombiano Rigoberto Urán (Education First) , quien le aventajaba por 8 segundos en la clasificación general.



Sin embargo, el vencedor del día se mantuvo cauteloso frente a sus posibilidades de llevarse la carrera, que concluirá con dos etapas de montaña, terreno predilecto de los 'escarabajos' colombianos.



“ Tengo que ser honesto: va a ser difícil defender (el liderato) pero los próximos dos días van a ser muy duros de defender. Voy a tratar pero sé que hay corredores más fuertes aquí ” , declaró el nuevo líder.

'Superman' López mostró las garras

Aunque sobre el papel se trataba de una etapa para velocistas, el escalador colombiano Miguel Ángel López (Astana) sorprendió atacando desde temprano y logró descontar unos valiosos 8 segundos en la general gracias a las bonificaciones intermedias de la jornada.



“Ha sido un día loco, extraño pero afortunadamente a favor nuestro”, aseguró el ciclista de 24 años, que se ubica décimo en la general a 18 segundos del líder.



Nairo Quintana, uno de los favoritos para llevarse la carrera, sufrió un pinchazo durante la segunda vuelta al circuito. El líder del equipo español Movistar alcanzó al pelotón y terminó a 48 segundos de la cabeza de carrera.

“A pesar de que (el recorrido) se veía bastante llano, fueron días (...) de mucho desgaste y bueno yo creo que la gente lo pagará mañana y pasado mañana. Esperamos que nosotros estemos a una gran altura”, aseguró el cafetero de 28 años, ganador de la Vuelta a España 2016 y del Giro de Italia 2014.



La quinta etapa se disputará el sábado a lo largo de un circuito de 177,2 kilómetros, con dos premios de montaña de tercera y segunda categoría en el municipio de La Unión (noroeste).



El Tour Colombia 2.1 se definirá el domingo con la escalada al Alto de las Palmas (1ra categoría) a las afueras de la capital antioqueña.



En la vuelta participan 168 ciclistas de 28 equipos, seis de ellos de categoría World Tour.

Ciclistas en la meta de la cuarta etapa del Tour Colombia 2019. Foto: Joaquín Sarmiento/ AFP

Clasificación provisional de tercera etapa



1. Bob Jungels, LUX (Deceuninck-Quick Step, BEL) 03h04:38

2. Mihkel Raim, EST (israel Cycling Academy, ISR) a 2'

3. Julian Alaphilippe, FRA (Deceuninck-Quick Step, BEL) m.t.

4. Cristian Villarreal, ECU (Selección de Ecuador, ECU) m.t.

5. Hideto Nakane JAP, (Nippo Vini Fantini Faizane, ITA) m.t.

6. Diego Ochoa, COL (Team Manzana Postobón, COL) m.t.

7. Weimar Roldán, COL (Team Medellín, COL) m.t.

8. Edwin Ávila, COL (Israel Cycling Academy, ISR) m.t.

9. Miguel Flórez, COL (Androni Giocattoli - Sidermec, ITA) m.t.

10. Daniel Muñoz, COL, (Androni Giocattoli - Sidermec, ITA) m.t.

Clasificación general provisional:



1. Bob Jungels, LUX (Deceuninck-Quick Step, BEL) 10h24:13

2. Julian Alaphilippe, FRA (Deceuninck-Quick Step, BEL) a 2'

3. Rigoberto Urán, COL (EF Education First, USA) a 4'

4. Daniel Martínez, COL (EF Education First, USA) m.t.

5. Lawson Craddock, USA (EF Education First, USA) m.t.

6. Egan Bernal, COL (Team Sky, ING) a 12'

7. Jhonnatan Narváez, COL (Team Sky, ING) a 13'

8. Iván Ramiro Sosa, COL (Team Sky, ING) a 14'

9. Sebastián Henao, COL (Team Sky, ING) m.t.

10. Miguel Ángel López, COL (Astana Pro Team, KAZ) a 18'