Juez decide mantener en prisión preventiva a Ronaldinho, en Paraguay

Un juez de Paraguay ratificó este martes 10 de marzo de 2020 que el exastro brasileño del fútbol Ronaldinho Gaúcho deberá seguir en prisión preventiva en un cuartel de Policía de Asunción imputado por el uso de un pasaporte paraguayo adulterado.



“El juez rechazó el pedido de la defensa que pidió su libertad ambulatoria o su arresto domiciliario” , anunció en conferencia de prensa el fiscal de la causa Osmar Legal.



A su lado, el nuevo juez del proceso, Gustavo Amarilla, dijo que resolvió mantener la medida cautelar de prisión de Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira “en libre comunicación y a disposición del juzgado”.



Sostuvo que por la magnitud de la causa y la aparición de nuevas evidencias, además del involucramiento de funcionarios públicos y empresarios que propiciaron la llegada de Ronaldinho a Paraguay, se requiere de su presencia en Asunción “para que no se obstruya la investigación”.



“Yo reconozco que puede merecer una medida menos gravosa. Pero es mi responsabilidad no entorpecer la investigación fiscal. Eso se produce con una fuga”, declaró el juez.



El fiscal Legal dijo haberse opuesto al arresto domiciliario por considerar “ínfima” la garantía ofrecida por la defensa, una propiedad valuada entre 750000 y 800000 dólares.



“No es suficiente el monto de la propiedad ofrecida para ambos procesados. El monto es ínfimo para la solvencia económica de uno de los procesados”, resolvió el magistrado.



Ronaldinho y su hermano están presos desde el viernes por la noche en el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía.



Ambos llegaron a Paraguay procedentes de Brasil el miércoles para desarrollar una agenda preparada por una fundación de apoyo a niños indigentes.



También tenía previsto inaugurar un casino regenteado por un empresario brasileño.



Por el caso se encuentran detenidos un empresario brasileño, dos funcionarios de Migraciones, dos mujeres de nacionalidad paraguaya y se libró un pedido de captura sobre la presidenta de la fundación caritativa “Fraternidad Angelical” , Dalia López.



El juez Amarilla dijo que atendió el pedido fiscal para evitar que la ausencia de los procesados obstruya una investigación que apunta a delitos de asociación criminal y lavado de dinero.



“Hay numerosas diligencias que tienen que hacerse con la presencia de ambos”, dijo el magistrado en la rueda de prensa.



El próximo paso, según el juez, es inspeccionar los teléfonos celulares incautados de Ronaldinho y Roberto “y saber la verdadera intención de su presencia” en Paraguay.



Dijo que se puede confirmar la versión de la defensa de que “puede ser el uso (de los documentos) de contenido falso pero pueden haber otras cosas como asociación criminal, lavado de dinero en la confección de sociedades o empresas”.



“Eso es lo que me llama la atención y por eso mantengo la medida cautelar (de la prisión preventiva). Hay unas diligencias de vital importancia que deben seguir realizándose” , insistió.



Recordó que todo comenzó con la denuncia de una documentación adulterada “pero miren lo que está saliendo a medida que avanzan las investigaciones”.



“Puede ser que esto termine en un caso por simple uso, y que sea un uso culposo porque dicen que les regalaron, y que sean sobreseído por eso. Pero hay miles de hipótesis ” , concluyó el magistrado.



El Tribunal de Justicia de Brasil retiró y retuvo los pasaportes brasileños de Ronaldinho y su hermano Roberto el 31 de octubre de 2018 hasta el pago de una millonaria multa por daño ambiental en Porto Alegre. Los documentos les fueron restituidos un año más tarde, hace poco más de cuatro meses.



Durante este período cuando el pasaporte brasileño estuvo incautado, trató de usar un pasaporte español, que finalmente le fue retenido por la Policía brasileña. El documento brasileño le fue devuelto en el momento del acuerdo, según fuentes del Ministerio Público de Río Grande do Sul consultadas por la AFP .