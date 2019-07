Marina Pérez: ‘La medalla (de plata) lo es todo: mi país, mi familia y mi deporte’

LEA TAMBIÉN

La deportista ecuatoriana Marina Pérez brindó declaraciones a la prensa deportiva este sábado 27 de julio del 2019, después de conseguir la medalla de plata en la disciplina de tiro deportivo modalidad 10 metros pistola aire, la segunda presea para Ecuador.

Abordada por la prensa internacional, Marina explicó el apoyo que recibió durante toda la competencia por su amiga Diana Durango desde la tribuna. “El triunfo de una es el triunfo de otra y estamos una para halar a la otra; entonces estamos para apoyarnos todo el tiempo”.



Al ser consultada sobre el objetivo para Tokio 2020 después de clasificarse la para la justa olímpica, Marina contestó: “Prepararme, dar lo mejor de mí y enfocarme en lo que ya sé hacer”.

Ceremonia de premiación para las ganadoras de la disciplina Tiro Deportivo modalidad 10 m. Pistola de Aire. Marina Pérez recibe su medalla de plata. pic.twitter.com/4OTor6QUWA — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) July 27, 2019

Todos los a abrazos para Marina Pérez por su segunda clasificación a Juegos Olímpicos y por su medalla de plata Panamericana...

¡¡¡FELICITACIONES!!! pic.twitter.com/LQ07zmNknx — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) July 27, 2019



La deportista guayaquileña contó a este Diario que la medalla de plata alcanzada en Lima 2019 “Lo es todo, no sé como englobarlo, pero significa todo: mi país, mi familia, mi deporte, Dios”. Marina agregó que sintió angustia en los minutos y disparos finales de la competencia. “Sentía que no podía respirar, que me temblaba todo. Sentía que me iba a caer en la línea de tiro. Me enfoqué mucho en controlarme y en hacer lo que ya sé hacer bien”.



Para Marina esta es la medalla que ha alcanzado en su carrera deportiva y señaló “Voy por más”.

