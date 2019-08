Enmanuel Saant, primero en el ‘ranking’ mundial, denuncia que sufrió racismo en la Selección de judo por ser Shuar

LEA TAMBIÉN

“He sido discriminado por ser Shuar”… “Me decían que yo era de los árboles, que vivía monte adentro. Ellos se reían, yo también tenía que reírme para que no digan nada, para estar bien”, dijo Enmanuel Saant, quien en mayo pasado lideró el escalafón mundial de judo, categoría Cadetes, en la división 50 kg.

En un video, que publica el portal Macas News, el judoca en compañía de su madre, Luz Sanchim, denunciaron malos tratos de parte de uno de los entrenadores de la selección ecuatoriana, de origen extranjero.



La madre dijo que Emmanuel fue obligado a entrenarse y resistir “sin tomar un vaso de agua” y que el resto de los deportistas sí podían hidratarse.



El judoca afirmó que ese entrenador se enojó porque perdió una pelea en España, durante un concentramiento. “Luego dijo que a él no le importaba si bajábamos a entrenar”.



Tras competir en Portugal, Brasil, República Dominicana y Argentina, y ganar la Copa Panamericana de Judo, sumó 300 puntos, que le ubicaron en el primer lugar del escalafón mundial, pero hace dos meses ya no se entrena y renunció al alto rendimiento “por la forma cómo me trataban, no era lo correcto”.



No pide regresar, pero sí quiere hacer público su malestar porque conoce que siguen los “malos tratos” de parte dicho entrenador.



Enmanuel Saant pertenece a la etnia Shuar y es oriundo de la parroquia Sevilla de Don Bosco, en Morona Santiago. Ha sido campeón sudamericano y panamericano. El judoca, de 16 años, superó a Romain Valader y Mohamed Bassai, de Francia y Algeria, con 290 y 288 puntos en ese orden para lograr el primer lugar en el escalafón mundial.