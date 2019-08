Juan Manuel Correa: ‘Lo ideal sería llegar a la F1 en el 2021’

LEA TAMBIÉN

Ejercicios y bastante práctica. Hay ejercicios que simulan la presión con pruebas físicas como por ejemplo el lanzamiento de bolas en un aro, en el que compites ante otros pilotos. Cuando repites los ejercicios varias veces te vas conociendo a ti mismo. Así, cuando llegas a la carrera sabes si tienes poca o mucha presión encima y lo que necesitas para estar más activo o bajar las pulsaciones y estar más tranquilo. Es un arte de conocerte a ti mismo.

¿La presión es necesaria antes de la carrera?

Eso depende. Largar primero o último implica dos niveles diferentes de presión. Si eres último tal vez necesitas más presión para alcanzar al primero. Si eres líder tal vez necesitas tranquilizarte y hacer meditación. También depende del momento. Hay fines de semana en los que estoy muy tranquilo y, en otros, que estoy más exaltado. En mi caso, trabajo con un francés, quien me conoce y ayuda en eso.



¿Para llegar a la Fórmula se necesitan desarrollar habilidades específicas desde niño?

Mientras más experiencia tienes, te adaptas en poco tiempo a las diferentes categorías del automovilismo. También depende del piloto. Hay algunos que hacen su mejor tiempo en cinco vueltas y a otros les toma 15, pero lo hacen mejor. Hay que encontrar el balance en lo que funciona mejor para ti. En mi caso, hay pistas en las que me siento más a gusto.

¿El talento permite un mejor rendimiento con un auto ineficiente?

Como piloto siempre buscas hacer más eficiente al auto. Si crees que falta eficiencia en un aspecto tienes que comunicarlo a los ingenieros y el equipo tiene que hacer un cambio. Al mismo tiempo, en cambio, un auto puede ser eficiente y el piloto no se logra adaptar. Siempre hay un trabajo constante para sacar lo mejor del auto y piloto.

¿En qué consiste el entrenamiento de un piloto antes de una carrera?

Los pilotos acudimos a un centro donde hacemos campamentos de entrenamiento físico por una o dos semanas. Son ocho horas diarias de prácticas. El entrenamiento mezcla la parte física y mental que ayuda a la concentración, reflejos y para tener una visión positiva. Es algo necesario para competir en una categoría competitiva con mucha gente trabajando para ti y con tan poco tiempo para dar vueltas. Es muy importante ser fuerte mentalmente y estar preparado antes de la partida.

¿Las prácticas en simuladores ayudan al piloto para la competencia?

En la F2 practicamos mucho con simuladores. Es mucho más eficiente llegar a la carrera de 45 minutos con un día entero de simulación. Es cierto que un simulador y la pista no son lo mismo. Pero si eres bueno logras transmitir bastante de lo practicado a la pista. Cada equipo tiene simuladores o los arrienda por 4 o 5 millones de euros. También vemos videos antiguos y ‘on board’ de las pistas. Hay que sacar la cantidad más grande de información.

En la F1 son claros los favoritos.



¿Por qué los equipos son más parejos en la Fórmula 2?

Hay equipos que se destacan, pero al final de cuentas la F2 es una monomarca. Siempre puede haber sorpresas. Hay fines de semana en los que un equipo pelea el top 10 y luego el top 5. Los pilotos también son muy competitivos porque vienen peleando desde abajo. Todos tienen talento; quizás no el mismo nivel. Pero, con un buen carro, todos los de Fórmula 2 podrían estar peleando podios.



¿Está en condiciones de subir otra vez al podio en lo que resta de la F2?

No sabría decirlo, pero creo que tengo el nivel. Si llegamos a la siguiente carrera en Bélgica o en Monza y todo se junta, creo que tengo el nivel para lograrlo. Hace algunas carreras no lo tenía. Antes no conocía suficiente las llantas del carro. Todo depende de que logremos acoplarnos.

¿Cuál es su objetivo o plan para el próximo año?

Este año, estoy peleando por terminar en el ‘top’ 10 en la F2. Al final del año terminan mis contratos con Sauber y con Alfa Romeo como piloto de desarrollo. Por eso, todavía no tengo claro mi futuro. Ahora, empiezan las negociaciones. Espero poder entrar en un buen equipo de la F2 y pelear por el título o el ‘top’ 5, en el 2019. Después podría incluso correr un tercer año en esta categoría.

¿Lo ideal sería llegar a la F1 en dos años?

El próximo año en F1 no es lo óptimo. Por lo menos necesito un año más en la Fórmula 2 para seguir aprendiendo. Es una categoría bastante complicada. Lo ideal sería llegar a la F2 en el 2021.



¿Tu relación con Alfa Romeo te permite seguir en el plan de la F1?

Para ellos, no es un secreto que estoy apuntado a llegar a la F1. El hecho de que me tengan cerca es algo muy bueno. Hay mucha gente que daría lo que sea por estar acá. Ellos me invitaron a un test de un auto de F1 en Francia, el 22 de agosto. No lo asumo como una presión.