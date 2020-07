Juan Cazares se recuperó del covid-19 y podría integrarse a los entrenamientos  con el Atlético Mineiro

LEA TAMBIÉN

Tras dar positivo por covid-19 a finales de mayo del 2020, y pasar de ser un paciente asintomático a presentar la mayoría de síntomas, el cuerpo médico del Atlético Mineiro reveló que el ecuatoriano Juan Cazares dio negativo en un nuevo test, y que podría sumarse a los entrenamientos desde la próxima semana.

Así lo confirmó Rodrigo Lasmar, médico del ‘Galo’, en una entrevista para el medio brasileño Globo Esporte, en su versión digital: “Cazares ya ha resultado negativo para covid-19 y está tomando exámenes complementarios para poder regresar a las prácticas, probablemente la próxima semana, aún sin fecha establecida”.



Para poder incorporarse con el resto de compañeros, él deberá someterse a una revisión exhaustiva para conocer si la enfermedad dejó o no secuelas en su cuerpo, según adelantó Lasmar.



“Como tenía algunos síntomas como un poco de fiebre, tos… Es importante ver si hubo secuelas. Es un atleta de alto rendimiento que tuvo covid-19. Entonces, para regresar, no es solo ver si no hay más virus. Debemos verificar si no hay insuficiencia pulmonar, si la capacidad respiratoria ya está reestablecida, si el corazón está bien”, subrayó.



Una vez finalicen los chequeos respectivos podrá sumarse a las prácticas, y estar a disposición del DT argentino Jorge Sampaoli. Cazares tiene contrato con el Atlético Mineiro hasta diciembre de este año.