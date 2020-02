Jorge Salazar, directivo del Macará: ‘Tenemos este año para analizar el manejo de Serie B’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jorge Salazar es ingeniero mecánico nacido en Ambato. Es parte integrante de la Directiva de Macará y hermano de Miller Salazar, el presidente del club celeste. Fue parte de la Comisión de Selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y es representante del equipo en la FEF

¿Qué evaluación se tiene del fútbol ecuatoriano luego del último Congreso Ordinario de la FEF?



Un balance positivo. Es el primer Congreso, de 20 que he asistido, que ni siquiera se dio votación. Cada tema fue debatido con mucha altura, se volvió a explicar y no había necesidad de votación. Al final felicitamos a Francisco (Egas) porque se desarrolló muy bien el Congreso.



Desde hace años, Macará plantea eliminar la Serie B, ¿por qué?



Eso es desde hace muchos años. Desde el 2012, aproximadamente, tenemos la postura de que tiene que reestructurarse el campeonato. Esta vez se tomó a la ligera, por compañeros dirigentes que no tenían un conocimiento o no hicieron un análisis de la propuesta de la LigaPro (que la B sea manejada por la FEF).



¿Seguirá el debate?



Después de muchas discusiones se quedó que tenemos el 2020 para poder analizar el tema económico, que es fundamental. Seguro que con un buen ingreso, los clubes de la B van a cambiar de criterio y van a pedir ser manejadas por la Federación.



¿Es viable?



Sí, es viable. Tanto para la Serie A como para la B. La B siempre va a estar en desventaja en la LigaPro porque los clubes son minoría. En la Federación sería otra cosa. Ese tipo de análisis no lo hicieron. AFNA presentó una propuesta de reforma. Al final se retiró y se quedó para en el transcurso de este año socializar y trabajar en el plan de que la Federación maneje la Serie B.



¿Cuál es la evaluación que tienen de la LigaPro?



Es el primer año de la LigaPro. Ha ido de menos a más, obviamente con equivocaciones, por estar a cargo del campeonato de la Serie A en el primer año. Pero en definitiva se ha ido avanzando. Ya salieron estadísticas y noticias que es una Liga importante a nivel Sudamericano.



¿Ya se han transparentado las cifras de los pasivos de los clubes?



Hay un departamento de Control Económico en la LigaPro. Cada tres meses, los clubes son auditados con el mínimo detalle. Tenemos que entregar la información de tal manera que hay un control de la situación económica de cada equipo. Es acertado ese control económico, que permite que los equipos se endeuden hasta donde pueden y controlar esos pasivos que hay.



¿Por qué se cambió la sanción para clubes que no presenten los roles de pago en este año?



La idea es ya no quitar puntos, pero ahora la medida aprobada es más fuerte aún. Porque el tema es si un día martes no presenta los roles y tiene hasta el día viernes sin cumplir, el club queda suspendido. Hay plazo hasta ese día viernes. Si no soluciona el problema, simplemente el equipo no puede jugar.



¿Esto no va a generar permisividad?



No, esta reforma es más complicada. Si hasta el día viernes no se arregla no va a perder un punto, como era hasta el año pasado; sino que pierde los tres puntos. No puede jugar y en caso de reiterar el hecho y no presentar roles por segunda ocasión se expone a una sanción drástica como es perder la categoría. Así está aprobado.



¿Hay buenas relaciones entre la FEF y LigaPro?



Hay una buena relación. Hemos tenido Consejo de Presidentes de la LigaPro, la semana pasada, donde fue invitado el presidente de la Federación para analizar a detalle esto de la Serie B. Luego, en el Congreso fue invitado el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor. Está a la vista que hay una buena relación entre directivos.



¿Hay unidad entre los clubes de la LigaPro?



Sí. De pronto por el tema de la Serie B, en un principio empezó a desvirtuarse el sentido de la propuesta. Pero hay unidad de criterios entre la mayoría de directivos que somos parte de la LigaPro.



¿Qué pasa con las Asociaciones provinciales?



En el último Congreso se les vio unidas. Creo que no hicieron el análisis correspondiente en el tema de la Serie B, pero se mostraron unidas. Creo que a la final se explicó bien lo que se quería con la reforma. En cuanto a las otras reformas se debatieron con altura y fueron aprobadas por los dirigentes.



¿Cómo evalúan la administración de la FEF con Francisco Egas?



El primer año ha sido bueno. Los informes fueron aprobados. El déficit de USD 6 millones ha disminuido. Este año se proyectan mejores cosas. El plan estratégico es muy importante. Hay mucho trabajo para este año.