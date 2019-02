Jorge Célico: ‘Mi prioridad es renovar con Ecuador’

LEA TAMBIÉN

El entrenador de la Selección Sub 20, Jorge Célico, tiene pendiente una reunión con el presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, para conversar sobre la renovación su contrato. El argentino está vinculado al organismo hasta que finalice el Mundial Sub 20, a mediados de año.

Egas confesó que su intención es retener al argentino, que inició como director de las selecciones formativas en el 2017, contratado por el anterior titular del organismo, Carlos Villacís.



Célico también quiere quedarse, se siente cómodo en su puesto. “La prioridad la tiene Ecuador (sobre su continuidad), esta semana de seguro hemos de conversar, no hemos tenido tiempo”, dijo el entrenador argentino, en entrevista para la radio Área Deportiva.



Por el momento Egas está fuera del país, puesto que tenía previsto un viaje a Paraguay junto a directivos de Barcelona. Luego de eso, el directivo se reunirá con el entrenador para acordar los términos de su continuidad en el cargo.



“Soy agradecido siempre con Ecuador, desde el primer día que llegue me han tratado de primera, estoy muy feliz”, dijo Célico, que vive en Guayaquil desde que fue contratado por el organismo nacional.



El gaucho entró a la historia del fútbol nacional, por ser el primer entrenador en obtener un campeonato sudamericano Sub 20. Lo consiguió en el certamen que se organizó en Chile entre el 17 de enero y el 10 de febrero de 2019.

La esposa del DT Jorge Célico a la espera de la llegada de la Selección ecuatoriana Sub 20 pic.twitter.com/FlqR1S6eX3 — El Comercio (@elcomerciocom) 12 de febrero de 2019



​