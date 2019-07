Jonatan Álvez no debutará con Barcelona SC ante Macará

LEA TAMBIÉN

Jonatan Álvez se realizó los chequeos médicos, para vincularse a Barcelona Sporting Club, la mañana de este 10 de julio del 2019. El delantero asistió al Omni Hospital, al norte de Guayaquil, a las 09:00.

El jugador admitió que debido a su falta de actividad no está en un óptimo estado físico. Álvez actuó solo en tres partidos del 2019, siempre de suplente, cuando militó en Internacional de Porto Alegre.



"Tengo que recuperar estado físico porque no he jugado, cuando esté a la orden y el profesor me de la oportunidad voy a dar lo mejor", dijo el deportista charrúa, luego de finalizar sus exámenes médicos.



Con eso descartó su debut en el partido de este domingo 14 de julio, cuando Barcelona SC reciba a Macará en el estadio Monumental. Además de eso, la directiva aún trabaja en regularizar su documentación para inscribirlo en la LigaPro.

¡Hoy todos al 🏟 @BancoPichincha a dar la bienvenida a nuestro número 44! ¡BIENVENIDO JONATHAN ÁLVEZ! ⚽️🔝 pic.twitter.com/7DFuOxOOH3 — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) 10 de julio de 2019



Álvez solo sumó 82 minutos en cancha durante la temporada 2019 en Brasil, y no anotó goles. La última vez que actuó fue el 13 de junio, ante EC Bahía.



"A los hinchas les pido que lo tomen con calma, no venía jugando en Brasil pero ahora estoy en mi casa, trataré de dar lo mejor siempre", dijo el atacante uruguayo que firmó con Barcelona SC por los próximos 18 meses.