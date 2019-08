John Jairo Sánchez, del Paraíso de Manta al Independiente del Valle

LEA TAMBIÉN

John Jairo Sánchez vive en Independiente del Valle el sueño que tenía de niño. En su natal Manta aspiraba a ser futbolista profesional. Jugaba con sus amigos en las calles del barrio El Paraíso a hacerle goles a los clubes más grandes del país.

Pero para que esa meta se cumpliera, tuvo que vivir un largo proceso. El manabita pasó por Segunda Categoría y Serie B antes de ser protagonista en la LigaPro. Creció viendo a Efrén ‘Cachorro’ Mera -ahora su compañero en Independiente del Valle- jugar con su hermano Joao en el colegio Juan Montalvo de su ciudad.



“Empecé a jugar en el Sandino de Manta. Hice todas las formativas en Manabí. Pasé por la Juventus y por el Grecia antes de ir a un club de Serie B”, recuerda Sánchez.



El primer contacto con su actual club fue en un torneo Sub 14. El extremo manabita defendía al Grecia en la final en el que el cuadro chonero se impuso ante los rayados. Ese título le abriría, un año después, las puertas del Manta FC.



Con el cuadro atunero jugó 7 partidos en la Serie B y en el 2013 estuvo en la banca de suplentes en la Serie A, justamente en el juego que se disputó en el estadio Rumiñahui, ante Independiente del Valle.



En el 2017, los rayados se interesaron en sus servicios. El extremo por derecha jugó en la Reserva y el año pasado obtuvo su primer título con el Independiente Juniors, la filial de los de Sangolquí, que se proclamó campeona en Segunda Categoría.



“Haber pasado por la filial me sirvió para estar ahora en primera. Aprendí mucho en Segunda”, aseguró el manabita.



El DT Juan Carlos León experimentó con él en la cancha. Con los Juniors jugó de enganche, una posición extraña para Sánchez, quien creció desbordando por la banda derecha.

El último pase bien ejecutado: esa fue la virtud que vio León en Sánchez. Por eso le pidió que jugara más por el centro. Así lo hizo en la Copa Libertadores Sub 20 del año pasado y en Segunda.



Su velocidad y sus movimientos dentro de la cancha llamaron la atención del DT español Ismael Rescalvo. El sevillano, ahora DT de Emelec, fue quien le propuso que se uniera al equipo de primera.



Desde entonces ha peleado por quedarse con la titularidad. En esta temporada lleva 838 minutos en la LigaPro y 407 en la Sudamericana. En ambos torneos registra un gol.



“No soy de los que hace muchos goles. Prefiero habilitar a mis compañeros. El que más ha ‘aprovechado’ mis desbordes es Cristian Dájome. Con él me entiendo bien”, asegura el mediocampista.



Con el DT Miguel Ángel Ramírez ha tenido más espacio en el primer equipo. Con el también español se ganó la titularidad en el torneo local y en la Sudamericana.



“Soñaba con jugar algún torneo internacional, pero no me imaginé que fuera tan pronto. Este es mi primer año en el primer equipo de Independiente y ya estoy en semifinales”, aclara el volante extremo.



La noche de este lunes 25 de agosto del 2019 (19:15) volverá al once estelar para enfrentar a Fuerza Amarilla, en el estadio Rumiñahui. EL DT Ramírez confía en su juego vertical. Ya lo probó ante Emelec, en la fecha pasada, y pudo marcar.

Es de esos jugadores que se adaptaron rápido al ADN del club. Asimiló la idea de juego y la forma en que debe moverse en la cancha sin balón.



Así pudo asistir a Daniel Nieto, en el tanto que dio la clasificación de su equipo a la semifinal de la Copa, ante Independiente de Avellaneda.