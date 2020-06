Jefferson Orejuela reveló que existe la posibilidad de no continuar en el Querétaro FC de la Liga MX

LEA TAMBIÉN

Jefferson Orejuela, volante del Querétaro, aseguró que su continuidad en el equipo mexicano es incierta. El ecuatoriano se integró a las filas de los 'Gallos Blancos' en enero del 2020, luego de jugar por dos temporadas en Liga de Quito.

En una entrevista con el programa digital Direct Fútbol, Orejuela afirmó que mantiene un diálogo con los dirigentes del club mexicano, pero que la crisis económica impide que lleguen a un acuerdo. "Es probable que no me quede", mencionó el futbolista.



Para el jugador de 27 años esta es su segunda experiencia en el extranjero. Luego de alcanzar el vicecampeonato de la Copa Libertadores 2016 con Independiente del Valle, el Fluminense de Brasil adquirió sus derechos deportivos, en enero del 2017. Un año después, llegó al 'Rey de Copas' por pedido del DT Pablo Repetto.



El principal motivo que impediría la continuidad de Orejuela en los 'Gallos Blancos' sería el tema salarial. El Querétaro adquirió un 60% de sus derechos deportivos en una suma cercana al USD 1 millón, según la información del portal brasileño Globoesporte. El porcentaje restante sigue en poder del 'Flu'.



Mientras soluciona su situación con el elenco mexicano, el esmeraldeño permanece en Ecuador. Sin embargo, aclaró que no mantuvo conversaciones con ningún equipo del fútbol ecuatoriano. Esto luego de los rumores acerca de un posible interés de los equipos del Astillero en contar con el volante.