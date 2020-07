El delantero Jaime Ayoví se entrenará con Guayaquil City, el 13 de julio de 2020 se concretaría su fichaje

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La directiva de Guayaquil City espera la llegada del representante de Jaime Ayoví, José Chamorro, para concretar el fichaje del jugador. El entrenador del club, Pool Gavilánez, ya conversó con el delantero y espera concretar el fichaje este 13 de julio de 2020.

Por lo pronto, el atacante se entrenará con el equipo porteño. “Nos pidió moverse con el equipo y lo hemos aceptado, por ahora solo tenemos a 19 jugadores entrenándose porque hemos prestado a deportistas a clubes de Segunda Categoría y de la Serie B”, dijo.



Según reveló el entrenador, la contratación del deportista se podría concretar con la llega de su representante. Ayoví quiere quedarse en Guayaquil, por temas familiares, por lo que habría accedido a tener un salario acorde al club.



“El tema de Jaime es un jugador que en ocasiones normales no podía llegar. Tenemos una buena relación con la empresa de representación, es un tema que nos agradaría pero no depende 100% de nosotros, la idea es no salirnos del presupuesto. Él lo que menos ha priorizado es lo económico”, dijo.



Sería la segunda contratación del equipo porteño, que en junio pasado oficializó el fichaje de José Ayoví. El equipo tiene el objetivo de pelear los puestos de clasificación a los campeonatos internacionales.