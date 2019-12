Inter y Roma empatan sin goles y la Juventus se pondrá líder en caso de victoria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El líder de la Serie A italiana, el Inter de Milán, no pasó del empate 0-0 este viernes 6 de diciembre del 2019 contra la AS Roma (4º) en el primer partido de la 15ª fecha y podría perder la primera plaza en caso de que la Juventus (2º) supere el sábado 7 al Lazio (3º).

En uno de los grandes enfrentamientos de la jornada, Inter y Roma no pudieron perforar los arcos rivales. Gran culpa de ello la tuvo el guardameta 'giallorosso' Antonio Mirante, que firmó una gran actuación.



Con este reparto de puntos el Inter de Milán sigue comandando provisionalmente la Serie A con 38 unidades, pero el sábado (19h45 GMT) tendrá un ojo puesto en Roma puesto que con una victoria la Juventus, que acumula 36 unidades, se colocaría líder.



Los milaneses afrontan el martes un partido de vital importancia en la Liga de Campeones ante el Barcelona, donde está en juego su pase a los octavos de final de la máxima competición continental.

Por su parte, la AS Roma ingresó este viernes en los puestos 'Champions' al adelantar al Cagliari (5º) , pero los sardos también podrían aprovechar la igualada en el Giuseppe Meazza si ganan al Sassuolo (14º) el domingo (14:00 GMT) .



Atalanta (6º) y Nápoles (7º), conjuntos que disputan entre semana la 'Champions', también saltan al campo el sábado. Los de Bérgamo reciben al Hellas Verona (9º) a las 14:00 GMT, mientras que el cuadro de Carlo Ancelotti se desplaza a casa del Udinese (16º, a las 17:00 GMT) .



El AC Milan (11º) jugará el domingo (19:45 GMT) en la cancha del Bolonia (12º) con la intención de remontar posiciones en la clasificación.