El Inter se lleva el derbi de Milán y conserva liderato en Serie A

El Inter de Milán derrotó 2-0 este sábado al AC Milan (9º) en el 'Derby della Madonnina', conservando el liderato en la cuarta fecha de la Serie A que había perdido unas horas tras la victoria 2-1 de la Juventus (2º) ante el Hellas Verona (12º) .

Con pleno en las cuatro fechas disputadas, el cuadro 'nerazzurro' suma 12 unidades, dos más que la Juve, y mantiene su paso firme en este inicio liguero luego del decepcionante empate a uno en casa ante el Slavia de Praga en su debut en la Liga de Campeones.



La suerte se alió con los pupilos de Antonio Conte en el minuto 49 cuando un disparo del croata Marcelo Brozovic tocó en el portugués del Milan Rafael Leao despistando por completo al meta 'rossonero' Gianluigi Donnarumma.



El delantero belga Romelu Lukaku firmó el segundo en el minuto 78 mediante un soberbio remate de cabeza a centro de Nicolo Barella. El fichaje procedente del Manchester United suma ya tres goles en la Serie A, un campeonato al que no parece haberle costado adaptarse.



Con menos brillantez, la Juventus sumó tres valiosos puntos horas antes ante el Hellas Verona (2-1) con un gol de penal de Cristiano Ronaldo.



Tres días después del empate cosechado en Madrid ante el Atlético en Liga de Campeones (2-2) , el técnico juventino Maurizio Sarri dio la titularidad por primera vez esta temporada a Buffon, Dybala, Ramsey y Demiral.



El que deberá esperar para ver su nombre en un once de inicio es el francés Adrien Rabiot, llegado en pretemporada procedente del París SG.



Ante el recién ascendido Hellas (12º), los 'Bianconeri' sufrieron para plasmar sobre el césped su mayor potencial e incluso se vieron por detrás en el marcador.



El Hellas dispuso de un penal a favor lanzado al poste por Di Carmine. El serbio Darko Lazovic enganchó el rechace pero lo estrelló en el larguero, y en la siguiente acción, apenas 15 segundos después del lanzamiento de Di Carmine, el portugués Miguel Veloso envió su disparo a la escuadra del arco defendido por Buffon (21) para hacer el 1-0.



Pero la ventaja del Hellas no duró mucho y el galés Aaron Ramsey igualó tras un disparo lejano desviado por el alemán Koray Günter (31).



Tras la pausa fue Cristiano Ronaldo el que acudió a salvar a los suyos al convertir un penal provocado por el colombiano Juan Guillermo Cuadrado (49). Pese a que los dos equipos dispusieron de oportunidades, el marcador no volvería a moverse.



El domingo se disputará el grueso de la 4ª fecha, con la Roma (10º) visitando a un Bolonia que podría igualar con la Juve en el segundo puesto en caso de victoria.



El Nápoles (4º), del que le separan seis puntos respecto al Inter, no puede permitirse tropezar en su visita al Lecce (17º).