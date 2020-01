La aprobación del informe económico de la FEF quedó pendiente

LEA TAMBIÉN

Gustavo Silikovich, secretario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Alfonso Solórzano, de la Asociación de Fútbol de Los Ríos y Andrés Báez, de Aucas, revisarán informes de auditoría y balances de la FFEF, para su aprobación.

Esto, debido a que el informe económico del organismo no fue aprobado durante el Congreso Ordinario del Fútbol, que se desarrolló la tarde de este 24 de enero del 2020, en el edificio del organismo.



La aprobación quedó pendiente debido a que las cifras presentadas por tesorería no cuentan con los valores anexados de la auditoría externa, por recomendación de la FIFA, que establece que "es imposible presentar un balance auditado en enero de cada año".



En primera instancia, se intentó aprobar el informe con voto de aplauso. Sin embargo, por observaciones de las Asociaciones de Los Ríos, Esmeraldas y Guayas, se decidió esperar para la aprobación hasta abril de 2020.



Para ello, se designó a tres representantes del congreso, para supervisar el proceso de auditoría. Los delegados fueron mocionados y aprobados por unanimidad.



Jorge Flor, de AsoGuayas, mostró su molestia por valores adeudos por la FEF, a favor de las asociaciones provinciales. Los valores corresponden a acuerdos de asignaciones por derechos de televisión de la Copa Ecuador y promesas de pago de la administración de Carlos Villacís.



Francisco Egas, presidente del organismo nacional, explicó que los rubros referidos no están presupuestados ni justificados, debido que fue un ofrecimiento de la dirigencia anterior de manera antitécnica.

Congreso ordinario de la FEF El Congreso Ordinario del Fútbol 2020 estuvo presidido por Francisco Egas, presidente del Ecuador y tuvo la presencia de los dirigentes del fútbol ecuatoriano. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO