Independiente del Valle llega en su mejor momento para buscar también el título en el fútbol ecuatoriano

El flamante campeón de la Copa Sudamericana, Independiente del Valle, llegará en su mejor momento, el próximo 24 de noviembre del 2019, a la disputa de la etapa decisiva o 'playoffs' por el título de la actual temporada en Ecuador.

Tras la obtención de la Sudamericana, el reto inmediato del cuadro que dirige el técnico español Miguel Ángel Ramírez, será el título local que le ha sido esquivo desde 2013, cuando llegó a la primera final que perdió contra el club guayaquileño Emelec.



En la reciente etapa del campeonato ecuatoriano, Independiente se ubicó en el quinto puesto de la tabla de posiciones por lo que arrancará de local los cuartos de final de los 'playoffs' contra Delfín de la ciudad portuaria de Manta (oeste).

El rival también será de cuidado para los rayados del valle, pues Delfín disputará este sábado 16 de noviembre del 2019 la final por el título de la Copa Ecuador contra Liga de Quito, que ganó por 2-0 el partido de ida.

Tras el merecido descanso después de ganar por 3-1 la final única de la Sudamericana en Asunción del Paraguay sobre el argentino Colón, el campeón sudamericano retornará esta semana a los entrenamientos.



La definición por el título local de este año será en partidos de ida y vuelta, tanto en cuartos de final, semifinal y también en la final, por lo que serán seis partidos los que se deberán disputar.

En la puja por el título de este año, también estarán los máximos ganadores del torneo: Barcelona, con 15; Emelec, ganó 14; el actual campeón, Liga de Quito, con 11; mientras Macará, Aucas, Delfín y Universidad Católica no lo ganaron todavía.

Independiente del Valle basa su poderío en la gran mezcla entre jóvenes con jugadores experimentados, como el centrocampista argentino Cristian Pellerano, de 37 años, el centrocampista ecuatoriano Efrén Mera, de 34; el gran momento del portero Jorge Pinos (30) y el atacante panameño Gabriel Torres (30).



El defensa argentino Richard Schunke, de 27 años, el atacante colombiano Christian Dájome, de 25 años, el capitán y con más trayectoria dentro del equipo, el defensa Luis Fernando León (26).



Entre los jóvenes del Independiente del Valle, figuran los defensas Anthony Landázuri, Luis Segovia; los centrocampistas Alan Franco y Ángelo Preciado; los atacantes John Jairo Sánchez, Alejandro Cabeza y Washington Corozo.

Así se jugarán los ‘playoffs’ de la LigaPro:



Sábado 23 de noviembre

​ 17:15 Aucas vs. Barcelona Sporting Club Estadio Gonzalo Pozo Ripalda

19:30 Liga de Quito vs. Universidad Católica Estadio Rodrigo Paz



Domingo 24 de noviembre

16:00 Club Sport Emelec vs. Macará Estadio George Capwell

18:15 Independiente del Valle vs. Delfín SC Estadio Rumiñahui



Miércoles 27 de noviembre

17:30 Universidad Católica vs. Liga de Quito Estadio Olímpico Atahualpa 19:45 Barcelona Sporting Club vs. Aucas Estadio Monumental



Jueves 28 de noviembre

​15:30 Delfín vs. Ind. Del Valle Estadio Jocay

19:30 Macará vs. Emelec Estadio Bellavista