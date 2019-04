Los rayados disputan su primera final en España

LEA TAMBIÉN

Por primera vez el equipo de Sangolquí jugará una final en suelo europeo.

El Independiente del Valle se enfrentará ante el Celta de Vigo por el título de campeón en el Torneo Internacional de Clubes Sub 17, organizado por el equipo español Real Sociedad. Este duelo lo disputarán este lunes 21 de abril del 2019 en Zubieta, a las 05:30 (hora de Ecuador).Fueron dos días de competencia previos a la final.



En la 35ª edición participaron 14 clubes, ocho en la categoría Sub 13 y seis en la Sub 17.

La categoría Sub 17 se dividió en dos grupos. El Grupo A lo conformaron el Real Madrid, el Celta de Vigo y el Sporting de Gijón, mientras que el Grupo B fue integrado por: Independiente del Valle, Osasuna y Real Sociedad.



Los rayados se clasificaron a la final como los primeros de su grupo, con cuatro puntos. En su primer cotejo, Independiente venció 1-0 a los dueños de casa, con gol de Hamilton Carcelén, a los cuatro minutos de iniciado el encuentro.



En su segundo partido, los sangolquileños se enfrentaron ante el Osasuna. A los 21 minutos Bryan García marcó el gol de la ventaja, pero en el minuto final de la segunda parte, su rival lo empató 1-1.



El Independiente, como líder de grupo, tuvo un enfrentamiento adicional contra el tercero del Grupo B, el Sporting de Gijón, con el que empató 0-0.



Yuri Solano, director técnico de los juveniles, alineó en estos cotejos con Joan López, Rober Cabezas, Leonardo Realpe, Martín Hincapié, Johanner Chávez, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Bryan García, José Hurtado, Hamilton Carcelén y Adrián Mejía.



Con este campeonato, los del valle suman 10 participaciones a escala internacional en su categoría. En el 2017 fueron vicecampeones de la Copa UC de Chile, donde se enfrentaron a Boca Juniors de Argentina. Además, han participado en competencias en Estados Unidos, Brasil y Catar.



Los comentarios de los clubes a los que nos hemos enfrentado han sido muy positivos. La gente ha quedado sorprendida por el nivel de los muchachos”, comentó Miguel Ángel Ramírez , jefe deportivo de Formativas del club.



“La campaña de los jóvenes en España refleja el trabajo del Independiente, en el que participan muchas personas. Estamos orgullosos porque es un ejemplo para el país y Sudamérica”, reconoció Santiago Morales, gerente del club rayado.



El rival de hoy

​

El Celta de Vigo llega a esta final en igualdad de condiciones que los rayados. Los españoles lideraron su grupo con cuatro puntos. Ellos empataron 0-0, en el primer cotejo, con el Sporting Gijón y vencieron 1-0 al Real Madrid, en el segundo. Después derrotó a Fábrica CRM, al que le ganaron 3-2 en definición de penales.



De los clubes participantes, nueve pertenecen a las formativas españolas, uno a Francia y el Independiente del Valle, que es el único equipo latinoamericano en esta edición.



El Palmeiras, de Brasil, fue el último equipo de Sudamérica que se inscribió en el 2016.



En la definición de la categoría Sub 13 se enfrentarán los equipos Barcelona FC y el Osasuna, hoy a las 03:30 (de Ecuador).



Las finales podrán ser vistas por los aficionados a través de Real Sociedad TV, canal de YouTube del club organizador.



“Este torneo es una referencia a escala internacional. Es el alma de la Real”, comentaron sus organizadores, en el primer día de competencia.

La inversión efectuada por Real Sociedad para este torneo infanto-juvenil fue de USD 135 000.