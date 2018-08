Independiente tiene urgencia de vencer

LEA TAMBIÉN

El juego de Jánner Corozo llamó la atención del DT español Ismael Rescalvo. El guayaquileño de 23 años está recuperado de su lesión y busca afianzarse de titular.

Corozo y Ángelo Preciado son las dos alternativas que maneja Rescalvo en el medio campo para el partido de hoy, a las 18:00, ante Emelec, por la cuarta fecha del torneo. El partido se juega en el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui, en Sangolquí. Según la directiva de los rayados, el equipo y la Liga cantonal, propietaria del escenario, cumplieron los requerimientos que impuso la Comisión de Seguridad de la FEF para habilitar el escenario en partidos importantes como el de hoy. Por ello, Independiente pudo jugar en el cantón.



El cuadro rayado ocupa el último lugar en la tabla de la segunda etapa, con tres caídas consecutivas. El cuerpo técnico confía en salir del mal momento y lograr el primer triunfo en la segunda etapa del campeonato. Sin embargo, Rescalvo tiene indicadores que demuestran cuál es el problema que padece: la falta de definición. En los tres partidos se contabilizaron seis ocasiones que la pelota impactó en los postes y se generaron oportunidades de anotar goles.



“Estamos construyendo un plantel y eso no es fácil. El equipo ha mostrado buena cara, pero la línea de trabajo es la correcta. Las sensaciones que transmiten los jugadores para mí son positivas y buenas por el juego”, dijo el entrenador, que llegó a mitad de esta temporada. Sin embargo, uno de los problemas que tiene Independiente es el tiempo. El cuerpo técnico prefiere no poner plazos para que su equipo juegue bien y con un estilo definido.



Según los entrenamientos de la semana, Independiente alinearía con Hamilton Piedra en el arco. En la defensa: Marcos Cangá, por derecha Fernando León, Juan Pablo Segovia, como zagueros centrales, y Luis Ayala, por el lateral izquierdo. En el medio campo, Alan Franco, Sebastián Méndez, Janner Corozo y el volante manabita Efrén Mera. Steven Plaza y Alejandro Cabezas, en el ataque del equipo del Valle.



“Cada plantel es diferente. La conexión del juego lleva tiempo. Para el partido de hoy cuento con toda la plantilla disponible. Es bueno tener ese abanico. No tenemos una plantilla larga, pero sí es muy competitiva. Los jugadores que consideramos están en un buen nivel”, agregó el DT. Por su parte, el guardameta Hamilton Piedra aseguró que la plantilla hará respetar la localía. “Sangolquí es nuestra casa y tenemos que hacer prevalecer esa condición”. Emelec llegará con Bryan Angulo como líder en el ataque.



Una de las dudas en la defensa es Jorge Guagua, por una lesión. El DT esperará hasta último momento el informe médico. También están en fase de recuperación Pedro Quiñónez, Nelson Soliz y Marcos Mondaini, El ‘Bombillo’ jugaría con Esteban Dreer en el arco; Juan Carlos Paredes, Marlon Mejía, Leandro Vega y Ronaldo Johnson en la defensa. Dixon Arroyo, Robert Burbano, Joel López y Fernando Luna, en el medio campo.



Angulo y Marlon De Jesús serán los delanteros titulares. “Hemos ido mejorando con el transcurso de los partidos. Una victoria de visitante nos daría mucha confianza para pelear la segunda etapa del campeonato”, manifestó el delantero De Jesús.