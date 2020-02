La iluminación para el estadio Bellavista de Ambato llegó desde China y los dirigentes intentan retirarla de la aduana 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Federación Deportiva de Tungurahua (FDT) está terminando los arreglos en el estadio Bellavista de Ambato. El próximo martes 4 de febrero del 2020, Macará recibirá a Deportes Tolima por el juego de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Sin embargo, hay una preocupación: las mejoras en la iluminación del escenario deportivo.

La Federación y Macará han trabajado para comprar luminarias y no recibir sanciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Pero hay un problema. Las nuevas luminarias están en Guayaquil y no han logrado retirar de la aduana por el problema del coronavirus. Una de las medidas de prevención por parte de las autoridades ha sido un control exhaustivo a los contenedores.



Las lámparas que trae la Federación fueron importadas de China y por eso no ha sido fácil el traslado hasta Ambato. Según los dirigentes de la Federación de Tungurahua hasta el sábado se espera solucionar el problema y no tener apuros. El juego está programado para las 19:30 del martes 4 de febrero.



El arreglo de la iluminación y las mejoras complementarias costaron más de USD 60 000. Macará anunció que entre el domingo 2 y lunes 3 de febrero se venderán las entradas para el partido en las boleterías del Bellavista.