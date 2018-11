La histórica final entre Boca y River navega en un mar de dudas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate es ya un hito en el fútbol argentino e internacional, pero el inédito 'superclásico' aún no fue confirmado por la Conmebol, no se sabe cuándo se jugará ni quiénes podrán asistir a los estadios. A continuación, repasamos los principales interrogantes de la final del máximo torneo de clubes de América:

Conmebol pone en duda que River juegue la final



Conmebol advirtió a través de Twitter que la final entre Boca y River dependerá de la decisión de la Unidad Disciplinaria sobre un reclamo de Gremio contra el club "millonario".



El club brasileño protestó porque el entrenador de River, Marcelo Gallardo, violó la suspensión que pesaba sobre él al ingresar al vestuario para hablar con sus jugadores en el entretiempo de la semifinal del martes. River perdía en ese momento 1-0 y remontó en la segunda mitad para clasificarse a la final. Según diversas versiones, la sanción de Conmebol apuntaría sólo a Gallardo, no al club.



¿Cuándo se jugarán los dos partidos de la final?



Los encuentros fueron programados para el 7 y el 28 de noviembre. Pero Buenos Aires albergará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre la cumbre de líderes del G20, el influyente foro de gobernanza mundial que reunirá en el mismo lugar a Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, entre otros, en medio de un gigantesco operativo de seguridad que paralizará la ciudad desde varios días antes.



Por eso, ya se evalúa que los partidos se jueguen el 10 y el 24, pero para eso habría que reprogramar partidos de la Superliga argentina y la semifinal de la Copa local que River disputará con Gimnasia el 14.



¿Se jugará la final con las dos hinchadas presentes?



La final de la Libertadores podría jugarse sin ambas aficiones presentes en un mismo estadio, si el Gobierno argentino decide mantener las medidas de seguridad que desde hace años prohíbe a la hinchada visitante asistir a los estadios para evitar altercados violentos entre los ultras. Sin embargo, en los "sperclásicos" de los torneos de verano -fuera de la agenda oficial y fuera de Buenos Aires- suelen asistir los fans de River y Boca.



River y Boca, amenazados por la fecha FIFA y las convocatorias



Los equipos de River y Boca podrían verse afectados por convocatorias de sus jugadores a sus respectivas selecciones nacionales para la próxima doble fecha FIFA, en la que se programaron numerosos amistosos internacionales. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclaró que el técnico interino albiceleste, Lionel Scaloni, se comprometió a no convocar a ningún jugador de estos clubes para los amistosos con México, pero no se sabe aún qué harán los seleccionados de Uruguay y Colombia, por ejemplo.