Hinchas en Chile se dividen tras fallo de FIFA sobre caso Castillo

Jugadores de la selección después del partido contra Chile. Foto: Twitter @LaTri

Agencia EFE

Hinchas en Chile parecieron tomar distancia del anuncio de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) de apelar el fallo de la FIFA que desestimó la denuncia contra Ecuador por la presunta alineación indebida del jugador Byron Castillo.

Un triunfo en el caso Castillo, a quien se le atribuye tener en realidad origen colombiano, parecía llevar a Chile por un atajo para entrar in extremis en el Mundial de Catar a expensas del cupo directo obtenido por Ecuador en las eliminatorias sudamericanas.

“Para llegar al Mundial hay que llegar con fútbol y calidad, no gateando y mendigando Qué vamos a hacer nosotros con estos compadres allá (en Catar)?”, declaró a Efe un hincha identificado como José Días.

“Con cuatro años de preparación ojalá logremos tener una nueva generación. Feliz que no vamos al Mundial. Ahí hay que ir con jugadores de calidad”, agregó.

Pero el anuncio de la FIFA contrario a las aspiraciones de la federación chilena también fue criticado en las calles de Santiago de Chile.

“Si legalmente el jugador no era ecuatoriano, entonces tendría que haber ido Chile”, dijo a Efe Hugo Rivera.

“Está bien. Chile es tan malo que no merece ir al Mundial, no tienen nada que hacer los chiquillos. Mejor que vaya Ecuador con sus puntos”, expresó la vendedora Marisa Aguilera desde la céntrica Plaza de Armas de Santiago.

“Mejor que esto quede así para no perturbar a otras personas. Pudo ocasionar problemas y odio contra nuestro país, no le gustamos mucho a los otros y sería para peor. Mejor no continuar”, comentó Wilson López, vendedor callejero.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, anunció tras conocer el fallo de la FIFA que esperará la fundamentación para preparar la apelación.

Agregó que la ANFP está dispuesta a usar todas las herramientas legales de que dispone y por eso también han decidido acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“Es un proceso natural, cuando hay pruebas fundamentadas y legales. Vamos a seguir con la misma fuerza y convicción”, expresó.

“Mi sensación es que vamos en el primer tiempo de un partido y vamos perdiendo 1-0. Aún queda el segundo tiempo”, afirmó.