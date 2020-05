Ya hay un protocolo para retomar la actividad física en el país; el COE Nacional analiza la propuesta de la Secretaría del Deporte

LEA TAMBIÉN

Retomar las actividades al aire libre es el primer paso que propuso la Secretaría del Deporte, para iniciar la ‘nueva normalidad’ en el campo deportivo del país, que permanece en emergencia sanitaria debido a la pandemia del covid-19.

El pasado 9 de mayo, las autoridades de la cartera de Estado se reunieron para trabajar en una iniciativa que, con las medidas de precaución obligatorias, permitan volver de a poco a la actividad recreativa y física de los ciudadanos.



“El protocolo que estamos construyendo en base a la actividad física al aire libre tiene una semaforización que permite ciertos deportes, dependiendo de las edades, horas y días de la semana”, dijo la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, en un video publicado por la dependencia estatal.



Según informó la Secretaría a este Diario, el borrador del protocolo ya fue enviado al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, y al momento están a la espera de su aprobación. Esperan su publicación para esta 18 de mayo.



Estos son algunas de las recomendaciones que contiene el protocolo que está en revisión:



¿Qué se podrá hacer?



⁃ Están permitidas las actividades de caminar, trotar, correr, montar en bicicleta individual al aire libre.



- No se podrá realizar actividades físicas en grupo hasta nuevas disposiciones del COE nacional.



¿Quiénes podrán salir?



⁃ Sólo podrán salir a realizar la práctica, las personas conforme al último número de cédula y de acuerdo al color del semáforo de su cantón.



- Las personas mayores de 70 años y aquellos que pertenecen a los grupos con mayor riesgo de contagio independientemente de la edad, deberán permanecer en casa y realizar actividad física regular.



¿Cuándo se podrá realizar la actividad física?



⁃ El horario para salir de casa a realizar la actividad física individual al aire libre de 5:00 a 8:20 de la mañana.



⁃ Cada persona podría realizar la actividad física individual al aire libre por un lapso no mayor a 40 minutos.



¿Dónde se realizarán las actividades?



⁃ Realizar actividad física individual al aire libre, únicamente en un radio de 1 kilómetro de distancia del lugar de residencia.



¿Se podrán usar los parques, canchas y gimnasios?



- No se permitirá el uso canchas y de ningún escenario deportivo. (El uso de espacios deportivos debe determinarlo cada autoridad local dependiendo de su capacidad operativa de control y el color del semáforo en el que se encuentren.



- Los gimnasios y los puntos de actividades físicas y rítmicas permanecerán cerrados, no se podrán utilizar los parques infantiles, parques biosaludables ni barras de calistenia.



¿Cuáles serán los mecanismos de seguridad para evitar contagios?



⁃ La actividad física individual al aire libre se realizará manteniendo una distancia mínima de cinco metros entre cada persona, si se está caminando. En caso de trotar, a distancia será de 10 metros; si se usa la bicicleta, a mayor velocidad, serán 20 metros.



¿El uso de la mascarilla será obligatoria?



⁃ Será obligatorio el uso de kits de protección personal como: alcohol, gel antibacterial y mascarilla.



- Es importante mencionar, que salir del hogar a realizar actividad física individual será una decisión personal y se realizará bajo la responsabilidad de cada ciudadano, siempre y cuando cumpla con las medidas de control establecidas.