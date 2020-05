No hay acuerdos para la rebaja de sueldos de futbolistas y cuerpo técnico en Deportivo Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca está acorralado por las deudas y no hay acuerdos con los jugadores y el cuerpo técnico del plantel profesional para la reducción de salarios. Así lo reconoció Juan Serrano, presidente de la Comisión de Fútbol del club.

En entrevista con el programa Área 88 de la radio cuencana FM 88, concedida este martes 5 de mayo del 2020, Serrano reconoció que los montos mínimos propuestos por los jugadores no están cercanos a los máximos que ofrece la dirigencia. “Ha sido un tema desgastante y sin visos de solución desde lo económico. Necesitamos tomar una decisión hoy, ahora”.



El dirigente dijo que entienden el lado humano pero hay una nueva realidad económica a escala nacional y mundial debido a la pandemia. Hasta ahora, las conversaciones han sido grupales, en reuniones virtuales. Pero, ante la falta de acuerdos, “nos tocará hablar uno a uno con los jugadores, mirar posturas y luego tomar decisiones”.



También recordó que el presupuesto mensual del plantel de jugadores y cuerpo técnico, fijado en enero del 2020, asciende a USD 120 000. “Tenemos para pagar hasta un 30% en este año y hemos llegado a ofrecer hasta un 20% más pagadero en el futuro. Es decir cubrir hasta un 50%”.



Desde el inicio de los diálogos, dijo Serrano, el planteamiento se hizo con base a una tabla solidaria, analizando los que más ganan y los que menos dinero reciben. Reconoció que sobre lo legal no hay condiciones tan claras, porque estamos viviendo situaciones anormales debido al covid-19.



Serrano está consciente que si no hay acuerdos, una de las partes perderá. “Tendremos que defendernos legalmente si es necesario. Tomaremos las acciones razonables dentro del marco jurídico para que el riesgo se minimice”. Esto ante la posibilidad de finiquitar contratos con jugadores y miembros del cuerpo técnico.