El cuerpo técnico de Gustavo Alfaro le costará USD 1,6 millones a la FEF

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), confirmó que el nuevo cuerpo técnico de la Tricolor -encabezado por el DT Gustavo Alfaro- costará USD 1,6 millones anuales.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles 26 de agosto, el directivo aseguró que las cifras de la contratación del nuevo entrenador y sus colaboradores todavía no está desglosada con el pago de impuestos y no aclaró si estos serán asumidos por la FEF.



Egas indicó que el contrato de Alfaro no tiene una cláusula especial para su rescisión y únicamente habrá una indemnización en caso de que sea removido de su cargo. El vínculo con el entrenador será hasta el final de las eliminatorias sudamericanas, con la posibilidad de extenderse hasta el Mundial de Catar 2022, en caso de que Ecuador se clasifique.



​El presidente de la FEF aseguró que tuvo "una fácil negociación" con Gustavo Alfaro. Señaló que el entrenador argentino tenía una plena predisposición para asumir el cargo y desde ahora se encuentra en análisis de los posibles jugadores convocados para los clasificatorios sudamericanos.



El entrenador será presentado la próxima semana, en una fecha por determinarse. La pandemia global por el covid-19 mantiene suspendidos los vuelos comerciales entre Ecuador y Buenos Aires, por lo que la FEF buscará algunas alternativas.



El costo del nuevo cuerpo técnico de la Tricolor es inferior a los USD 5,6 millones que le pagaría anualmente la FEF al DT neerlandés Jordi Cruyff y el director deportivo Antonio Cordón. Ambos rescindieron su contrato en julio de 2020 y solo cobraron por 52 días de trabajo.