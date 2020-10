Gustavo Alfaro cuestionó al VAR y se ratifica en que la jugada de Pervis Estupiñán, ante Argentina, no fue penal

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El penal que sancionó el árbitro Roberto Tobar en contra de Ecuador, en el juego ante Argentina el pasado 8 de octubre, todavía genera polémica. El entrenador de la Tri, Gustavo Alfaro, se refirió a la acción y se mostró en desacuerdo a la decisión que tomó el juez, apoyado en el sistema de videoarbitraje (VAR).

“No fue penal el de Pervis (Estupiñán). Lo vi en la cancha, lo vi después y vi el análisis del VAR. Con todo respeto me permito disentir, Pervis se arrastra al piso buscando la pelota, (Lucas) Ocampo no busca el balón sino a cortar la trayectoria del ecuatoriano”, dijo Alfaro, en rueda de prensa.



El entrenador se refirió con eso a la jugada que Tobar sancionó como penal y que posteriormente Lionel Messi transformó en gol, cuando transcurrían 12 minutos del partido en La Bombonera.

El pasado 10 de octubre, la Conmebol difundió el audio de la conversación entre Tobar y el uruguayo Andrés Cunha, encarado del VAR. Ellos deciden la acción, luego de ver que el ecuatoriano toca la pierna del gaucho.

“El VAR vino para aclarar algunas cosas y también para generar controversias en otras. Se vio en el partido entre Uruguay y Chile y el de Argentina contra Ecuador. Tengo malas experiencias con el VAR pero esperemos que haga sus deberes”, dijo el DT, respecto del uso de la tecnología.



Alfaro ya había dado su punto de vista de la mencionada acción, el pasado 8 de octubre, cuando finalizó el juego ante los argentinos. El estratega se ratificó en sus primeros dichos, tras rechazar la sanción del réferi.



Pese a eso, dijo que el VAR también sirvió para corregir otras equivocaciones. Recordó la acción en la que el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero expulsó a venezolano Darwin Machís, tras la lesión de Santiago Arias, y posteriormente rectificó su decisión.