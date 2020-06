El DT Guillermo Almada reveló que dio positivo por covid-19, en México

LEA TAMBIÉN

El uruguayo Guillermo Almada reveló que dio positivo por covid-19, aunque desconoce cómo pudo contagiarse, pues asegura que respetó el aislamiento social. Almada es actual entrenador del Santos Laguna, club que reportó que 15 jugadores de la plantilla contrajeron el virus.

Almada se suma a los futbolistas que dieron positivo por covid-19 en el conjunto lagunero. La identidad de los contagiados se mantuvo en reserva. Solo el portero Jonathan Orozco y el lateral Gerardo Arteaga admitieron públicamente haber contraído el virus. En el club de Torreón actúan los ecuatorianos Érick Castillo, Ayrton Preciado y Félix Torres.



El técnico de 50 años, campeón con Barcelona SC en el 2016 y semifinalista de la Copa Libertadores en el 2017, aseguró en una entrevista vía telefónica con Unanimo Deportes que ningún miembro de la plantilla rompió con las reglas de la cuarentena, y que desconoce cómo pudieron contagiarse.



Además, sostuvo que el número de casos positivos en el plantel no se debe al incumplimiento de las medidas sanitarias, sino que son un reflejo de lo que ocurre en el mundo por la pandemia.

Guillermo Almada, DT de @ClubSantos, no sabe cómo se contagió de Covid-19.



"Fui asintomático; todavía no sabemos cómo me contagié y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días" pic.twitter.com/qL99tyVW5D — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) June 7, 2020



“Es un muestreo de lo que está sucediendo en la sociedad. Nosotros no nos juntamos ningún día (…) Hay otros jugadores que los papás son médicos que les hicieron respetar a raja tabla el cuidado y también se contagiaron”, expresó el charrúa.



Él tampoco entiende cómo pudo contraer el virus, pues según dijo, Analía Wilkins, su esposa, al ser médica era la que se encargaba de realizar las compras, “porque obviamente como es su especialidad, ella sabe protegerse más”, mencionó.



A pesar de no salir de casa, él fue el único miembro de su familia que dio positivo. “Todavía no sabemos cómo me contagié y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días, que uno no sabe en qué momento le puede llegar. Gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema”, comentó.



El estratega reveló que los jugadores contagiados se están recuperando. Algunos se sometieron a nuevos test por covid-19 y dieron negativo. “Gracias a Dios estamos todos recuperados, ya dieron negativo varios test que nos hicimos, éramos asintomáticos”, puntualizó el uruguayo.