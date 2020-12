Guayaquil City también pidió el VAR para su partido contra Barcelona SC, por la fecha 12 de la LigaPro

Carlos Franco, gerente deportivo de Guayaquil City, reveló que su club solicitó la implementación del VAR, ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para su partido contra Barcelona, correspondiente a la duodécima fecha de la segunda etapa de la LigaPro.

“Hemos enviado la carta para solicitar el VAR en el partido contra Barcelona. Esperemos que se pueda dar. Si ya lo usa un equipo que está peleando lo mismo (el primer lugar), ¿Por qué no nosotros?”, dijo Franco en radio Huancavilca.



Con eso se refirió al trámite que realiza la FEF para habilitar el VAR en el Clásico del Astillero, entre Emelec y Barcelona, que se disputará este 6 de diciembre, por la undécima fecha del torneo.



Según explicó el dirigente, en el comunicado que enviaron a la Comisión de Arbitraje de la FEF, se establece que ambos clubes pagarían la mitad del servicio. En caso de que Barcelona no acceda a hacerlo ellos correrían con todos los gastos.



“En caso de que nos tocara cubrir el 100% no tenemos ningún problema en hacerlo”, dijo Franco en la emisora. Según dijo Carlos Manzur, presidente de la Comisión de Arbitraje, el costo promedio de inversión para el uso del VAR es de USD 13 000.



Al momento, Guayaquil City ocupa el cuarto lugar en la tabla de posiciones de la segunda etapa, con 19 puntos, dos menos que Emelec y Barcelona, que lideran la clasificación. Su partido ante los ‘Toreros’ está previsto para el 9 de diciembre, a las 20:00, en el estadio Monumental.