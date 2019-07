Guayaquil City y Aucas empataron sin goles en los octavos de final de la Copa Ecuador

LEA TAMBIÉN

En un partido que estuvo marcado por las imprecisiones y falta de puntería, Aucas consiguió un empate sin goles ante Guayaquil City este jueves 4 de julio del 2019 en el estadio Christian Benítez, en el tercer partido de los octavos de final de la Copa Ecuador.

Ante muy poco público en el escenario del Puerto Principal, el conjunto

‘Ciudadano’ buscó abrir el marcador del cotejo desde los minutos iniciales, pero de a poco, Aucas tomó el control del partido e incursionó en el ataque.



Tal es así que generó dos acciones de ataque en los minutos 5 y 16 con Juan Manuel Tévez como protagonista. En la primera, Pablo Burzio se escapó por la banda izquierda y habilitó al ‘Búfalo’ que no pudo definir. En la segunda, Tévez no pudo definir dentro del área tras habilitación de Ángel Gracia a la salida de un tiro libre desde la derecha.



Guayaquil City respondió al 35’ y 41’ con Ariel Cháves y Michael Hoyos. Cháves se había proyectado al ataque, pero en la frontal del área, el delantero se resbaló y la zaga del Aucas recuperó el esférico. Mientras que Hoyos cobró un tiro libre desde la frontal del área que no causó peligro alguno.



Para el segundo tiempo, el conjunto local saltó al campo de juego buscando abrir el marcador. Sin embargo fue Aucas el que estuvo cerca de romper la paridad en los minutos 68’ y 73’. Una combinación entre Alexander Alvarado y Juan Manuel Tévez no concluyó porque el argentino fue derribado. Mientras que en la otra acción, Juan Manuel Tévez se proyectó al ataque pero cuando estuvo por ingresar en el área, cometió una infracción sobre un zaguero del Guayaquil City.



Aucas nuevamente insistió en el ataque al 79’ y 83’ con Ángel Gracia y Quiñónez cobró un tiro libre desde la izquierda y la zaga del Guayaquil City desvió al córner. En tanto que Quiñónez intentó un potente remate de media distancia que salió desviado por la línea final.



En los 15 minutos finales, Guayaquil City y Aucas jugaron en el medio campo y no pudieron generar acciones de peligro en las respectivas áreas.



El partido de vuelta entre estos clubes, se lo jugará el miércoles 31 de julio desde las 19:00 (hora de Ecuador). El ganador de esta llave, se enfrentará en los cuartos de final de la Copa Ecuador al ganador de la serie entre Liga de Quito y Alianza de Guano.



El partido fue dirigido por el árbitro Yerson Zambrano y estuvo asistido por Félix Vera y Jean Carlos Villamar. El cuarto árbitro fue Oswaldo Contreras y el comisario fue Aly Revelo.

Alineación del Guayaquil City:

Ya tenemos listos a los guerreros que le devolverán la alegría al Christian Benítez. Les presentamos a nuestro 11 titular. pic.twitter.com/mMyXTTyciP — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) 4 de julio de 2019



Alineación de Sociedad Deportiva Aucas:

Este es el equipo titular de Aucas para enfrentar a Guayaquil City desde las 19:30 por la Copa Ecuador #ElAñoDePapá pic.twitter.com/RFholYNF6K — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) 4 de julio de 2019

