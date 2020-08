Gonzalo Escobar confesó que dio positivo por Covid-19 y que se aislará durante dos semanas

LEA TAMBIÉN

El tenista ecuatoriano Gonzalo Escobar sorprendió con sus declaraciones en redes sociales, en las que confesó que es positivo por covid-19. Se sometió a las pruebas PCR como parte de los protocolos de bioseguridad previos al torneo Nicolas Febres-Cordero en Ballenita.

Escobar y el resto del equipo de Ecuador de Copa Davis tenía previsto disputar este certamen con el objetivo de mantenerse activos ante la paralización de actividades.



Su positivo por covid-19 trastoca los planes que el equipo tenía previsto. Según Escobar, el certamen queda temporalmente aplazado, mientras él estará aislado durante algunas semanas.



"El día sábado me hice un test PCR de rutina para poder jugar el torneo Nicolas Febres-Cordero en Ballenita. Hoy me llegó el resultado y salió COVID positivo. Con mucha pena por no poder volver a la competencia este fin de semana", publicó Escobar en sus redes sociales.

El campeón panamericano en dobles también aseguró que está sin síntomas y que no tendrá contacto con otras personas.



"Por ahora lo más importante es que mi familia está bien y yo no tengo síntomas. Ahora comenzaré un periodo de aislamiento de 2 semanas. La nueva fecha del torneo será anunciada pronto. Un abrazo a todos", publicó.

El equipo de Copa Davis clasificó a las finales que debían disputarse en Madrid. Esta fase La fase, prevista del 23 al 29 de noviembre, se disputará finalmente en la semana del 22 de noviembre de 2021 en la capital española, según un comunicado conjunto de la ITF y la empresa Kosmos, que preside el futbolista Gerard Piqué, impulsora del nuevo modelo de la competición.