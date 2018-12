689 anotaciones en 266 partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jhon Jairo Cifuente asume con humor las bromas sobre su peso. El ariete de la Universidad Católica justifica la prominencia de sus glúteos y el diámetro de su cintura con “una cuestión genética”.

En los entrenamientos, el futbolista repetía continuamente a sus compañeros y a los miembros del cuerpo técnico: “yo puedo bajar el abdomen, pero no me pidan que baje la cadera y la nalga. Eso es herencia materna”. Las grandes medidas corporales no fueron impedimento para que el goleador lograse un hito en la temporada, que concluyó el domingo.



El delantero del ‘Trencito’ terminó el torneo con 37 tantos y se convirtió en el segundo mejor goleador del torneo. Marcó seis goles menos que Jaime Iván Kaviedes, que hizo 43, en 1998.

Cifuente fue el principal embajador de los romperredes del torneo local. Esta temporada se convirtieron 689 tantos en 266 partidos, un promedio de 2,5 por juego. La cifra es menor a los últimos tres torneos (697, en el 2015; 693, en el 2016 y 696, el año pasado). Sin embargo, este es el cuarto mejor promedio desde el 2010, desde cuando se juega bajo la modalidad de todos contra todos en dos etapas y finales.



‘El Degollador’, como se conoce al atacante, por su particular forma de celebrar los tantos llevándose la mano al cuello como si quisiese cortárselo, reinvindicó a los goleadores locales. Este año, los arietes criollos se apoderaron de las primeras posiciones de la lista de máximos romperredes.



El delantero tuvo que llevar una cuidadosa dieta para mantener su peso. La continua observación y asesoría del cuerpo técnico, liderado por el entrenador colombiano Santiago Escobar, también fue clave para su sobresaliente rendimiento en el año.



Por detrás de ‘Cifu’, estuvo Brayan Angulo, quien marcó 29 tantos y llegó a la final con Emelec. El tercer lugar del podio fue para Edson Montaño, de Aucas, que marcó 25. Carlos Garcés, de Delfín, fue cuarto: logró 20 anotaciones.

Pese a que se marcaron menos goles que en los torneos anteriores, los tres mejores romperredes del 2018 marcaron más que el líder de la temporada pasada: Hernán Barcos, quien anotó 21 goles en el torneo del 2017.



Predominio de los atacantes en los goles

Brayan Angulo solo pudo anotar un gol en la serie final ante Liga. Marcó en el primer partido, jugado el miércoles 12 en Guayaquil. Se zambullió por el centro del área, anticipando a Franklin Guerra y superando a Adrián Gabbarini. En la final de vuelta, pese a que los albos se quedaron sin sus zagueros centrales, el ariete no pudo anotar para su equipo.

Sin embargo, el directivo eléctrico Nassib Neme lo considera una piedra angular en la construcción del equipo para la próxima temporada. “La intención es mantenerlo para la próxima temporada. No han llegado propuestas importantes por él”, dijo Neme.



En el torneo, los atacantes -como Angulo- consiguieron la mayor cantidad de conquistas: 350 de los 689. 250 anotaciones lo marcaron los volantes, 88 los zagueros y un tanto fue de un arquero: Damián Frascarelli, de Guayaquil City.

El segundo tiempo fue la etapa en la que llegaron más goles: 419. La mayoría de las anotaciones se produjo dentro del área (588) y 101 fueron con remates desde fuera.



La mayor cantidad de goles fueron anotados por jugadores ecuatorianos: 533. Siguieron los argentinos, con 105; después vinieron los uruguayos con 24 tantos convertidos.



Uno de los romperredes del torneo -Edson Montaño- se confiesa feliz por el buen momento de los delanteros nacionales. “Los equipos decidieron confiar en el talento local y eso siempre es positivo. Aquí hay muchos jugadores buenos, que merecen seguir teniendo oportunidades”, declaró el ariete guayaquileño de Aucas.



Esta temporada, el futbolista se convirtió en el delantero más efectivo en la historia del cuadro oriental. Superó en el ranking histórico de anotadores a Gustavo ‘Potro’ Figueroa, a Santos González y a Ariel Graziani, quienes habían marcado 19 tantos en una misma temporada.

​